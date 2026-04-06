Израильская авиакомпания отменила регулярные рейсы до 18 апреля

Ближневосточный конфликт все ощутимее бьет по гражданской инфраструктуре. Под ударом – авиация. Крупнейшая израильская авиакомпания объявила об отмене всех регулярных рейсов как минимум до 18 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместо привычного графика действует экстренное расписание. Полеты выполняются лишь по отдельным направлениям – в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, Бангкок, а также в ряд европейских столиц. При этом количество пассажиров на борту строго ограничено, а вылеты и посадки проходят в жестком режиме – не более одного в час. В ближайшие дни власти допускают частичное смягчение: частоту полетов могут увеличить вдвое. Как подчеркивают в авиакомпании, все ограничения носят вынужденный характер и направлены прежде всего на обеспечение безопасности пассажиров и экипажей.