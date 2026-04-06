Как перестать завидовать другим? Советы от психолога

Анна Бедрицкая, психолог:

Зависть – это чувство, которое знакомо практически каждому человеку. Зависть – это такое состояние, о котором не принято говорить. Давайте разберемся, что же с этим делать, как избавиться от зависти?

Не бывает хороших или плохих чувств. Все чувства важны и нужны. Знаете, чувства – это как маячки и как сигналы в этой окружающей действительности о том, чего мы хотим, о том, что нам нужно, о том, какие у нас дефициты и в какую сторону нам двигаться. Поэтому испытывать зависть – это абсолютно неплохо. Вопрос – что с этим делать?

И выигрышная позиция, когда мы понимаем, что мы завидуем, мы принимаем это чувство и дальше принимаем решение, как нам удовлетворить эту потребность, которая у нас сформировалась. Первое, когда мы понимаем, что кошки шкребутся, как будто дыхание задерживается, когда мы видим у человека то, чего у нас нет, нам нужно принять это чувство и дальше принять решение, как действовать с этим, как дальше двигаться.