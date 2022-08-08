«Все долги ваши я забрал на государство». Лукашенко о будущем металлопрокатного завода в Миорах

Но, как и в любой подобной истории, вложенные ресурсы должны себя оправдать. Потому Александр Лукашенко свой визит начал не с докладов чиновников, а изучения сырьевой базы и производственных линий, где четко дал понять, что решить проблемы может только крепкий и честный руководитель. Собственно, с новым управленцем фактически определились на месте. Об этом Александр Лукашенко рассказал уже на встрече с трудовым коллективом предприятия.

В истории этого молодого предприятия были абсолютно разные времена, в том числе и не особо благополучные. В эксплуатацию завод, который строили с привлечением частного инвестора, ввели в декабре 2020-го, затянув все сроки. Кроме того, собственники оказались нечистыми на руку. Поначалу предприятие активно наращивало объемы производства. А потом столкнулось с рядом сложностей: остановились цеха из-за отсутствия сырья и невозможности выполнять расчеты с кредиторами. Тогда к проблеме подключилось государство и оказало поддержку. Это было личным поручением Президента. Ведь это перспективное предприятие, да и важным было сохранить рабочие места для людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Полмиллиарда стоил завод. Завод столько стоить этот не может. Это мы видим в первом приближении. Значит, те, кто обещал построить этот завод, взяли кредиты в банках в России, заказали, привезли оборудование и построили завод. Дорого. Где деньги? Это главный вопрос к тем, кто сегодня находится в следственном изоляторе. И пока они мне не скажут, откуда они возьмут деньги, чтобы компенсировать государству эти затраты вам, они будут до скончания света там сидеть. Это ответ на ваш вопрос. Если они не поняли, что в Беларуси рано или поздно с тебя спросят: где украл и сколько украл?

С сегодняшнего дня вы работаете как предприятие белорусское – государственное. В связи с тем, что частники не выполнили свои обязательства, завод был изъят у них, все долги ваши я забрал на государство, и вы сегодня функционируете как белорусский завод в Миорах. У вас с сегодняшнего момента генеральный директор, юридически это будет оформлено в течение двух дней. Никакого банкротства, никакой волокиты. И никакие вы не банкроты. Я не зря сказал: вы должны рождать будущих героев Беларуси. Прекрасное производство, надо работать. Знаете, политика политикой, а бизнес, производство – это производство. Если им надо это золото, которое вы делаете, окольными путями, как угодно – через Африку, Азию, но мы продадим этот товар. И продаем.