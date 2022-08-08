«Мы можем праздник создавать каждый день». В Шабанах появится дополнительная иллюминация

Новости Беларуси. Дополнительная иллюминация появится в микрорайоне Шабаны и поселке Сокол, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Осветительные украшения установят к новогодним праздникам. Работы уже ведутся.

А оценить красоту минчане смогут в декабре 2022 года. Также завершается оформление объемных световых фигур «Восточный календарь». Расположатся они по разным районам города. Все гирлянды энергоэффективны, безопасны и изготовлены по современным технологиям. В 2022 году иллюминации станет еще больше.

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:

В Минске смонтировано стационарно, включается с единого источника. Мы можем праздник создавать каждый день. Эта система управляемая и очень удобная. Потому что очень важно создать такой единый ансамбль, единый внешний вид, когда ты смотришь в целом на улицу, а не по элементам.