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«Мы можем праздник создавать каждый день». В Шабанах появится дополнительная иллюминация

08 августа 2022 13:25
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Новости Беларуси. Дополнительная иллюминация появится в микрорайоне Шабаны и поселке Сокол, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Осветительные украшения установят к новогодним праздникам. Работы уже ведутся.  

«Мы можем праздник создавать каждый день». В Шабанах появится дополнительная иллюминация-1

А оценить красоту минчане смогут в декабре 2022 года. Также завершается оформление объемных световых фигур «Восточный календарь». Расположатся они по разным районам города. Все гирлянды энергоэффективны, безопасны и изготовлены по современным технологиям. В 2022 году иллюминации станет еще больше.  

«Мы можем праздник создавать каждый день». В Шабанах появится дополнительная иллюминация-4

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:  
В Минске смонтировано стационарно, включается с единого источника. Мы можем праздник создавать каждый день. Эта система управляемая и очень удобная. Потому что очень важно создать такой единый ансамбль, единый внешний вид, когда ты смотришь в целом на улицу, а не по элементам.  

«Мы можем праздник создавать каждый день». В Шабанах появится дополнительная иллюминация-7

Также ежедневно ведутся работы по перспективной архитектурной подсветке города.  

# Социальная инфраструктура # общество # Славомир Гриневич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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