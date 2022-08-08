Минздрав: рост заболеваемости коронавирусом с сентября подтверждается

Новости Беларуси. Дети с пяти лет теперь могут проходить вакцинацию от коронавируса. Прививку китайской Vero Cell до этого делали лишь тем, кому исполнилось 12, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:

Рост заболеваемости с сентября действительно подтверждается. Чтобы защитить себя, если не полностью, то частично, необходимо вакцинироваться тем, кто еще вообще не вакцинировался (есть еще такая прослойка), и тем, у кого уже прошло более шести месяцев с момента вакцинации, тоже рекомендуется проводить бустерную вакцину. Из новшеств: мы приняли решение вместе со здравоохранением с учетом практики расширить возрастной контингент. Если мы раньше прививали детское население от 12 до 17 лет, то буквально с текущей недели начнется вакцинация детей от пяти лет и старше.