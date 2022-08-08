В Брестской области намолотили первый миллион тонн зерна

Они уже убрали почти 70 % площадей зерновых и зернобобовых. Ставка делается и на кукурузу. С учетом зерна этой культуры в закромах будет 1 600 тысяч тонн. Несмотря на то, что в этом сезоне в юго-западном регионе на полторы недели позже включились в жатву, вышли на прошлогодние темпы и даже превзошли их. 20 хозяйств уже завершили уборочную кампанию и начинают помогать другим.