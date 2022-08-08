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В Брестской области намолотили первый миллион тонн зерна

08 августа 2022 13:35
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Новости Беларуси. Аграрии Брестской области первыми среди регионов намолотили миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестской области намолотили первый миллион тонн зерна-1

Они уже убрали почти 70 % площадей зерновых и зернобобовых. Ставка делается и на кукурузу. С учетом зерна этой культуры в закромах будет 1 600 тысяч тонн. Несмотря на то, что в этом сезоне в юго-западном регионе на полторы недели позже включились в жатву, вышли на прошлогодние темпы и даже превзошли их. 20 хозяйств уже завершили уборочную кампанию и начинают помогать другим.

# Уборочная кампания # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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