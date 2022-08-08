Лукашенко о польских политиках: «Сели на американскую кобылу и скачут по Европе – немцы их ненавидят уже»

С новым руководителем фактически определились. Об этом Александр Лукашенко уже рассказал на встрече с трудовым коллективом предприятия. Но интересовались у Президента работники завода не только своим будущим, но и всей страны. Особенно развитием белорусской экономики, оказавшейся под санкционным давлением.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы должны пройти каждое предприятие и посмотреть, что ему не хватает. Вот я и приехал посмотреть, чего вам не хватает. Хороший кнут – вот что нужно. Может, не столько для вас, сколько для отдельных, кто здесь находится. Сегодня спрос на нашу продукцию громадный, возьмите тракторы, комбайны кормоуборочные, зерноуборочные. Из России немцы, американцы ушли, которые купили там заводы, у нас открылся рынок. Министр промышленности докладывает: мы не успеваем для Ростсельмаша (в России такой же, как у нас, Гомсельмаш) в России комплектующие, которые они просят нас, сделать на Гомсельмаше.

Это время возможностей, и только те выйдут из кризиса окрепшими, кто будет бежать. Пойдем пешком – нас догонят и раздавят, затопчут. И дело здесь даже не в политиках, этих политиков скоро и не будет. Посмотрите в Польше. Самое агрессивное по отношению к нам государство. Не понимаю: зачем? У нас живут этнические поляки, нормальные люди. Неплохо работают. Единицы есть очумелые, так у нас и белорусов таких хватает. Нормально можно жить и работать. Чего им не хватает? Рейтинг их лидеров уже ниже 30 %. Посмотрим, как они выборы проведут и кто выиграет. Они сели на американскую кобылу и скачут по Европе. Немцы их ненавидят уже вокруг, но терпят. Почему? Потому что американцы их поддерживают. Они уже готовы часть Украины оттяпать, Беларусь они целиком готовы проглотить. Не получится. Поэтому не в политиках дело. Это временщики. Там не с кем сегодня разговаривать.

Спросили у Президента и о развитии регионов. В стране этому вопросу уделяется большое внимание. Глава государства отметил, что расти районы будут за счет конкретных проектов. Такое поручение уже дано местным властям.