Временные и постоянные противопоказания. Когда точно не стоит делать прививку?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Проект затронет самые важные вопросы жизни страны.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Я читала такую историю, что женщина сделала себе прививку против COVID-19, у нее были проблемы с сердцем, и после прививки она умерла. Что касается хронических заболеваний, может быть, здесь тоже есть противопоказания?