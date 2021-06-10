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Временные и постоянные противопоказания. Когда точно не стоит делать прививку?

10 июня 2021 14:29
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Проект затронет самые важные вопросы жизни страны.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Я читала такую историю, что женщина сделала себе прививку против COVID-19, у нее были проблемы с сердцем, и после прививки она умерла. Что касается хронических заболеваний, может быть, здесь тоже есть противопоказания?

Временные и постоянные противопоказания. Когда точно не стоит делать прививку?-1

Наталья Сайко, и. о. заведующего отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Абсолютными противопоказаниями к введению вакцин являются тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Если ранее человек имел в анамнезе отек Квинке, анафилактический шок, ему противопоказано введение вакцины. Также гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины. Также дети до 18 лет не должны вакцинироваться в соответствии с инструкцией (подробнее здесь), кормящие матери и беременные.

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Относительными противопоказаниями к введению, временными, являются обострение хронической патологии, острые инфекционные и неинфекционные заболевания у человека. В любом случае решение к назначению профилактических прививок с учетом показаний и противопоказаний принимает врач после медицинского осмотра и опроса пациента.

Временные и постоянные противопоказания. Когда точно не стоит делать прививку?-4

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# Коронавирус # общество # Наталья Сайко # Юлия Самусенко # Фотофакт

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