Из пандемического – в сезонный. В мире работают над единой прививкой от коронавируса и гриппа

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Тамара Амвросьева, заведующая лабораторией инфекций с природным резервуаром РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Сейчас по прогнозам скорее всего этот вирус из пандемического превратится в сезонный вирус, какими являются, например, вирус гриппа, аденовирусные инфекции, герпетические и так далее. То есть мы же каждый год прививаемся от гриппа.

2 года или 9 месяцев? Спросили, сколько может длиться иммунитет после прививки от коронавируса

Все больше новых вирусов появляется в мире, мы живем в мире постоянных эпидемиологических угроз. Естественно, в настоящее время начаты уже работы по созданию комбинированных вакцин. Вакцин, которые бы включали иммуногенные, антигенные компоненты сразу нескольких вирусов.