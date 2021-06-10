Из пандемического – в сезонный. В мире работают над единой прививкой от коронавируса и гриппа

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Тамара Амвросьева, заведующая лабораторией инфекций с природным резервуаром РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Сейчас по прогнозам скорее всего этот вирус из пандемического превратится в сезонный вирус, какими являются, например, вирус гриппа, аденовирусные инфекции, герпетические и так далее. То есть мы же каждый год прививаемся от гриппа.
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Все больше новых вирусов появляется в мире, мы живем в мире постоянных эпидемиологических угроз. Естественно, в настоящее время начаты уже работы по созданию комбинированных вакцин. Вакцин, которые бы включали иммуногенные, антигенные компоненты сразу нескольких вирусов.
Такие аналоги есть – известная детская вакцина АКДС. Там против трех инфекций. В настоящее время в разных странах, и в том числе в России, начаты исследования, разработки по созданию комбинированной вакцины антигрипп-антиковид. Учитывая, что эти вирусы по своему сезонному распространению в основном осенью и зимой, естественно, было бы прекрасно, если бы такая вакцина была сделана. Прививаться сразу от двух инфекций.
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