2 года или 9 месяцев? Спросили, сколько может длиться иммунитет после прививки от коронавируса

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Проект затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

В одном из журналов – Nature – была опубликована статья, в которой говорится о том, что действие прививки против COVID длится в течение года. Так ли это?

Тамара Амвросьева, заведующая лабораторией инфекций с природным резервуаром РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Да, такая статья есть. Но окончательных данных о длительности сохранения иммунного ответа в настоящее время нет. Это связано с тем, что прошло еще очень мало времени от начала вакцинации. Мнения здесь разные. Что касается разработчиков – я начну с их мнения – Гинцбург, это директор центра Гамалеи, коллектив которой и создал эту вакцину «Спутник V», вообще говорит о том, что (и, наверное, у него есть основания) эта вакцина будет действовать и обладать защитными свойствами в течение двух лет. В настоящее время есть наблюдения, что защитный эффект сохраняется в течение 9 месяцев. Если сравнивать аналогичные ситуации с действием других вакцин, то по крайней мере ведущие специалисты мира надеются, что не менее года. Это очень хороший период.

И здесь еще все будет зависеть не только от состояния организма, от защитных антител, от клеточного иммунитета. Но очень важным аспектом является еще то, что этот вирус постоянно мутирует, он меняется. Вы знаете, в настоящее время – из сообщений даже прессы – что все больше регистрируется новых генных вариантов, которые обладают другими, более опасными свойствами. Началось с английского, потом южноафриканский, индийский. Очень важно, чтобы вакцина работала и против этих вариантов. Из пандемического – в сезонный. В мире работают над единой прививкой от коронавируса и гриппа Поэтому не так страшны падающие антитела и сформировавшийся поствакцинальный иммунитет, как страшно то, что могут появляться новые геноварианты, против которых вакцина может в определенное какое-то время не работать.