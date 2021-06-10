Вакцина от коронавируса влияет на геном человека? Спросили у эксперта

Тамара Амвросьева, заведующая лабораторией инфекций с природным резервуаром РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Если говорить коротко, то это неправда. Потому что один из главных мотивов для признания вакцины – это ее безопасность. Термин «безопасность» и подразумевает, что эта вакцина или то, что несет эта вакцина, не встраивается в клетку. В этом плане те вакцины, которые разрешены к массовому использованию, безопасны. Это миф.

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