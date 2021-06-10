Прямой эфир

Вакцина от коронавируса влияет на геном человека? Спросили у эксперта

10 июня 2021 11:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Точки над i» – новый» специальный проект на СТВ. Исключительно женский. Острые темы, интригующие истории, неожиданные подробности и нестандартные пути решения.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Есть предположение, что вакцина влияет на геном человека. Правда ли это?

Вакцина от коронавируса влияет на геном человека? Спросили у эксперта-1

Тамара Амвросьева, заведующая лабораторией инфекций с природным резервуаром РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Если говорить коротко, то это неправда. Потому что один из главных мотивов для признания вакцины – это ее безопасность. Термин «безопасность» и подразумевает, что эта вакцина или то, что несет эта вакцина, не встраивается в клетку. В этом плане те вакцины, которые разрешены к массовому использованию, безопасны. Это миф.

Читайте также:

«Выбора как такового в настоящее время нет». Безопасны ли вакцины, которыми прививают в Беларуси от коронавируса?

Студентка из Китая после вакцинации: я ничего не боялась, чувствую себя хорошо

Вакцинируют работников дирекции, гостиниц и кафе. Как в Витебске готовятся встречать гостей «Славянского базара»?

# Вакцинация # общество # Тамара Амвросьева # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские туристы возвращаются эвакуационным рейсом с Кипра через Киев
10 июня 2021 10:57

Белорусские туристы возвращаются эвакуационным рейсом с Кипра через Киев

«Выбора как такового в настоящее время нет». Безопасны ли вакцины, которыми прививают в Беларуси от коронавируса?
10 июня 2021 09:49

«Выбора как такового в настоящее время нет». Безопасны ли вакцины, которыми прививают в Беларуси от коронавируса?

Здесь можно найти отголоски итальянского барокко и послушать орган и цимбалы. Почему ещё стоит побывать в Поставах?
10 июня 2021 08:49

Здесь можно найти отголоски итальянского барокко и послушать орган и цимбалы. Почему ещё стоит побывать в Поставах?