«Начаты клинические испытания». Заведующая лабораторией о том, будут ли прививать детей от коронавируса

Новости Беларуси. «Точки над i» – новый» специальный проект на СТВ. Исключительно женский. Острые темы, интригующие истории, неожиданные подробности и нестандартные пути решения.
Новости Беларуси. «Точки над i» – новый» специальный проект на СТВ. Исключительно женский. Острые темы, интригующие истории, неожиданные подробности и нестандартные пути решения.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Если раньше говорили, что дети не болеют, то сейчас это касается и малышей. Скажите, детям можно прививаться?
Тамара Амвросьева, заведующая лабораторией инфекций с природным резервуаром РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
В настоящее время этими вакцинами прививают людей старше 80 лет. Но это динамический процесс. В мире начаты клинические испытания по эффективности и безопасности вакцин для детей, на группах детей до семи лет и так далее. Вы, наверное, уже из средств массовой информации знаете о том, что в Германии принято решение о тотальной вакцинации, в том числе и детей.
Поэтому мы очень надеемся, что эти прививки также будут использованы для иммунизации детского населения. Потому что в нашей стране приблизительно 21 % населения – детское. Если говорить о том, болеют ли дети, да, они болеют. В первой волне мы имели такой опыт, что чаще всего у них инфекция протекает бессимптомно, то есть без видимых клинических проявлений. Но вместе с тем они являются очень активными переносчиками.
Что касается заболеваемости детей, в настоящее время, особенно во вторую и третью волну, сейчас очень много данных о том, что дети болеют, и даже тяжело. Во время пандемии у нас работала детская инфекционная клиника в Минске, там тоже было достаточно много.
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