«Начаты клинические испытания». Заведующая лабораторией о том, будут ли прививать детей от коронавируса

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Если раньше говорили, что дети не болеют, то сейчас это касается и малышей. Скажите, детям можно прививаться?

Тамара Амвросьева, заведующая лабораторией инфекций с природным резервуаром РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

В настоящее время этими вакцинами прививают людей старше 80 лет. Но это динамический процесс. В мире начаты клинические испытания по эффективности и безопасности вакцин для детей, на группах детей до семи лет и так далее. Вы, наверное, уже из средств массовой информации знаете о том, что в Германии принято решение о тотальной вакцинации, в том числе и детей.

Поэтому мы очень надеемся, что эти прививки также будут использованы для иммунизации детского населения. Потому что в нашей стране приблизительно 21 % населения – детское. Если говорить о том, болеют ли дети, да, они болеют. В первой волне мы имели такой опыт, что чаще всего у них инфекция протекает бессимптомно, то есть без видимых клинических проявлений. Но вместе с тем они являются очень активными переносчиками.