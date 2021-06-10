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«Начаты клинические испытания». Заведующая лабораторией о том, будут ли прививать детей от коронавируса

10 июня 2021 13:12
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«Начаты клинические испытания». Заведующая лабораторией о том, будут ли прививать детей от коронавируса-1

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Если раньше говорили, что дети не болеют, то сейчас это касается и малышей. Скажите, детям можно прививаться?

Тамара Амвросьева, заведующая лабораторией инфекций с природным резервуаром РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
В настоящее время этими вакцинами прививают людей старше 80 лет. Но это динамический процесс. В мире начаты клинические испытания по эффективности и безопасности вакцин для детей, на группах детей до семи лет и так далее. Вы, наверное, уже из средств массовой информации знаете о том, что в Германии принято решение о тотальной вакцинации, в том числе и детей.

Поэтому мы очень надеемся, что эти прививки также будут использованы для иммунизации детского населения. Потому что в нашей стране приблизительно 21 % населения – детское. Если говорить о том, болеют ли дети, да, они болеют. В первой волне мы имели такой опыт, что чаще всего у них инфекция протекает бессимптомно, то есть без видимых клинических проявлений. Но вместе с тем они являются очень активными переносчиками.

«Начаты клинические испытания». Заведующая лабораторией о том, будут ли прививать детей от коронавируса-4

Что касается заболеваемости детей, в настоящее время, особенно во вторую и третью волну, сейчас очень много данных о том, что дети болеют, и даже тяжело. Во время пандемии у нас работала детская инфекционная клиника в Минске, там тоже было достаточно много.

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# Вакцинация # общество # Тамара Амвросьева # Алеся Лакина # Фотофакт

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