«Ломота в теле, слабость». Какой реакции на прививку от COVID-19 не стоит пугаться?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Проект затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Какие побочные действия и противопоказания к вакцинации? Наталья Сайко, и. о. заведующего отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Побочные действия, нежелательные реакции наиболее часто отмечаются у 10-15 %. Эти реакции возникают обычно в первый-третий день после введения вакцины. Проходят также в течение одного-двух дней без сторонней медицинской помощи. В случае ухудшения состояния пациент должен обратиться в свою поликлинику, проводившую профилактические прививки, и на основании осмотра врач имеет право выдать больничный лист или оказать просто медицинскую помощь.

Алеся Лакина:

Перед вакцинацией пациент тоже приходит и проходит обследование? Временные и постоянные противопоказания. Когда точно не стоит делать прививку? Наталья Сайко:

Обследование – только по усмотрению врача. Алеся Лакина:

Но он обращается к врачу?