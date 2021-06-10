«Ломота в теле, слабость». Какой реакции на прививку от COVID-19 не стоит пугаться?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Проект затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Проект затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Какие побочные действия и противопоказания к вакцинации?
Наталья Сайко, и. о. заведующего отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Побочные действия, нежелательные реакции наиболее часто отмечаются у 10-15 %. Эти реакции возникают обычно в первый-третий день после введения вакцины. Проходят также в течение одного-двух дней без сторонней медицинской помощи. В случае ухудшения состояния пациент должен обратиться в свою поликлинику, проводившую профилактические прививки, и на основании осмотра врач имеет право выдать больничный лист или оказать просто медицинскую помощь.
Алеся Лакина:
Перед вакцинацией пациент тоже приходит и проходит обследование?
Временные и постоянные противопоказания. Когда точно не стоит делать прививку?
Наталья Сайко:
Обследование – только по усмотрению врача.
Алеся Лакина:
Но он обращается к врачу?
Наталья Сайко:
Да, и врач на основании данных медицинской документации, осмотра принимает решение о назначении сегодня, например, профилактической прививки.
Наиболее частые из побочных, нежелательных реакций можно поделить на общие реакции и местные реакции. Из общих может быть небольшая лихорадка, максимум – до 38°С температура. Озноб, ломота в теле, то есть гриппоподобный синдром. Ломота в теле, слабость, недомогание, головная боль, боль в суставах, боль в мышцах – это из общих реакций. Из местных реакций в месте введения вакцины могут быть боль незначительная, отечность, зуд, покраснения.