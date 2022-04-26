Игорь Луцкий: «Чернобыль – это часть нашей исторической памяти, и мы должны помнить об этом»

Более сотни минчан собрались в Парке дружбы народов, чтобы возложить цветы и венки к памятным знакам «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы». В торжественной церемонии приняли участие представители власти, общественных организаций, молодежь.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента:

Для нас Чернобыль это часть нашей исторической памяти, и мы должны помнить об этом. Трагедия, большая трагедия для республики. Такое большое количество территорий подверглось радиоактивному загрязнению. Только единым подходом на системной основе мы восстанавливали на протяжении всех лет земли, которые сейчас приносят пользу стране.