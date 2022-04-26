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Чернобыльцы. Как обустраивались те, кому пришлось покинуть Родину?

26 апреля 2022 14:12
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Новости Беларуси. В Минской области проживают 2 347 участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Среди них и семья Храменковых. Ольга Алексеевна и Алексей Иванович переехали в Столбцовский район более 30 лет назад из города Наровля, который находится в 30 километрах от места аварии.  

Как семья обустраивалась на новом месте – в материале.

Чернобыльцы. Как обустраивались те, кому пришлось покинуть Родину?-1

Ольга Владимировна и Алексей Иванович Храменковы познакомились на всесоюзной стройке еще в далеком 1975 году. Поженились, работали, растили детей, вместе отдыхали.  

Чернобыльцы. Как обустраивались те, кому пришлось покинуть Родину?-4

Ольга Храменкова:  
В 1986 году 26 апреля случилась беда – взрыв на Чернобыльской АЭС. Свое имущество в машину сложили, все привезли, соседи помогли. Естественно, изначально было очень тяжело привыкнуть.  

Чернобыльцы. Как обустраивались те, кому пришлось покинуть Родину?-7

В семьей Храменковых шесть детей. При переезде пришлось менять школы, садики. На Столбцовщине быстро обустроились.  

Подробности в видеоматериале.  

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Ольга Храменкова # Алексей Храменков # Юлия Прима # Фотофакт

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