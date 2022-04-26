Чернобыльцы. Как обустраивались те, кому пришлось покинуть Родину?

Новости Беларуси. В Минской области проживают 2 347 участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди них и семья Храменковых. Ольга Алексеевна и Алексей Иванович переехали в Столбцовский район более 30 лет назад из города Наровля, который находится в 30 километрах от места аварии.