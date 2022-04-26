Чернобыльцы. Как обустраивались те, кому пришлось покинуть Родину?
Новости Беларуси. В Минской области проживают 2 347 участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Среди них и семья Храменковых. Ольга Алексеевна и Алексей Иванович переехали в Столбцовский район более 30 лет назад из города Наровля, который находится в 30 километрах от места аварии.
Как семья обустраивалась на новом месте – в материале.
Ольга Владимировна и Алексей Иванович Храменковы познакомились на всесоюзной стройке еще в далеком 1975 году. Поженились, работали, растили детей, вместе отдыхали.
Ольга Храменкова:
В 1986 году 26 апреля случилась беда – взрыв на Чернобыльской АЭС. Свое имущество в машину сложили, все привезли, соседи помогли. Естественно, изначально было очень тяжело привыкнуть.
В семьей Храменковых шесть детей. При переезде пришлось менять школы, садики. На Столбцовщине быстро обустроились.
Подробности в видеоматериале.