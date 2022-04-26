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Юрий Амбразевич об уроках Чернобыля: именно поэтому Белорусская АЭС настолько серьёзно воспринимается

26 апреля 2022 16:49
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Новости Беларуси. В Минске почтили память жертв чернобыльской трагедии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Юрий Амбразевич об уроках Чернобыля: именно поэтому Белорусская АЭС настолько серьёзно воспринимается-1

Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:  
Это день памяти и жертв чернобыльской трагедии, при этом одновременно это и взгляд в будущее. Именно поэтому белорусский ядерный проект – Белорусская АЭС в Островце, настолько серьезно воспринимается правительством и делается все, чтобы обеспечить и прозрачность ее деятельности, в том числе при помощи международных механизмов.  

Юрий Амбразевич об уроках Чернобыля: именно поэтому Белорусская АЭС настолько серьёзно воспринимается-4

Мемориальный знак «Камень мира Хиросимы» установлен около знака «Ахвярам Чарнобыля» как символы борьбы за безъядерный мир. Еще одним напоминанием о чернобыльской трагедии в Минске служит мемориальная доска в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых.  

Игорь Луцкий: «Чернобыль – это часть нашей исторической памяти, и мы должны помнить об этом». Подробнее здесь.  

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Юрий Амбразевич # Фотофакт

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