Юрий Амбразевич об уроках Чернобыля: именно поэтому Белорусская АЭС настолько серьёзно воспринимается

Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Это день памяти и жертв чернобыльской трагедии, при этом одновременно это и взгляд в будущее. Именно поэтому белорусский ядерный проект – Белорусская АЭС в Островце, настолько серьезно воспринимается правительством и делается все, чтобы обеспечить и прозрачность ее деятельности, в том числе при помощи международных механизмов.