«Хотелось спать, горечь во рту». Много ли художественного вымысла в фильмах о Чернобыле?

Чернобыльская катастрофа. С момента трагедии, которая потрясла весь мир, прошло уже 36 лет. О том, как сложились судьбы ликвидаторов аварии, смогли ли мы справиться с последствиями и какая помощь оказывается пострадавшим, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Интерес к этой зоне подхлестнул выход фильмов документальных и художественных. Людмила, я знаю, что вы снимались в одном из таких фильмов.

Людмила Гришковец, вдова ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС:

Да. Наталья Надольская:

Расскажите о своем опыте. Может быть, вы смотрели какие-то другие фильмы, других режиссеров российского или зарубежного производства? На вас какое влияние оказывают эти фильмы? Людмила Гришковец:

В то время, когда режиссер Мурадов снимал фильм «Чернобыль» в нашем городе, я еще, тяжело перенеся потерю мужа, была в таком состоянии. Но вдруг услышала об этом фильме. Решила – это мое. Я должна принять участие в съемках этого фильма. Созвонившись с его помощниками, попросила разрешение принять участие. Скажу вам честно, получила массу удовольствия. Наталья Надольская:

Фильм был художественный? Людмила Гришковец:

Да. Многим кажется, что съемки – это что-то легкое, свободное. Красиво показал себя, прошел и все. Но это тяжелый труд. Наталья Надольская:

Ванда, вы смотрели какие-то художественные или документальные фильмы? На вас что-то произвело впечатление?

Ванда Курлович, вдова ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС:

Конечно, я все смотрю. Мой муж из Гомельской области. Я слежу, у меня все отслеживается. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Насколько вообще фильмы соответствуют действительности, тому, что там происходило? Потому что я читала много информации о том, что это далеко от реальности. Ванда Курлович:

Нет, по рассказам моего мужа там очень много… Наталья Надольская:

Художественного вымысла? Ванда Курлович:

Да. Юлия Самусенко:

Вы с собой принесли фотографии?

Ванда Курлович:

Смотрите, вот это они, когда уже были в Чернобыле, работали. У них дозиметры, все. Им давали все кушать, даже икру. Очень хорошо кормили. Но видите, какой он худой? Потому что очень какой-то был страх, хотелось спать, горечь во рту. Плохо себя люди чувствовали, а работали в две смены. Четырнадцать рейсов он делал всегда каждый день. Но потом им давали деньги, иногда по 200. Давали, как говорится, премиальные. Людмила Гришковец:

По поводу правды или неправды в фильмах, я вам скажу, что много и правды есть. Любой фильм возьмите, тот же американский, наш фильм режиссера Мурадова. Там отражена нерешительность наших руководителей. Ванда Курлович:

Наши лучше.