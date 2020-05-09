Солисты группы Litesound о дедушке: из окопа в окоп пробирался, чтобы донести частичку души музыки бойцам

Ксения Худолей, корреспондент: Привет, Дима, Володя. С праздником вас. Я увидела, что вы готовитесь, но немного вас отвлеку. Я знаю, что режиссерский ход был таков, что песни выбирали вы не сами, а получали их, и должны вот эту миссию сегодня вечером выполнить со всей ответственностью. Какая у вас песня?

Дмитрий Карякин, солист группы Litesound:

На самом деле с песней о маке Юрия Антонова, которая досталась нам, мы уже большой, долгий «боевой» путь прошли. Мы ее исполняем на протяжении уже более пяти лет на концертах 9 Мая, поэтому для нас она далеко не новая. Мы уже с ней сдружились, более того, мы создали свою собственную аранжировку, то есть она отличается полностью от того, что в свое время сделал Юрий Антонов. И она очень нравится и нам, и режиссеру концерта. Я думаю, будет здорово.

Ксения Худолей:

Пять лет вы уже поете песню военных времен и вот так с трепетом к ней относитесь. Может, это связано с тем, что и в вашей семье, как в семье каждого белоруса, есть такая военная история? Расскажите.