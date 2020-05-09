Солисты группы Litesound о дедушке: из окопа в окоп пробирался, чтобы донести частичку души музыки бойцам
Новости Беларуси. «Во славу общей Победы». Международная акция памяти героев Великой Отечественной войны 9 Мая завершится праздничным концертом в самом сердце Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Песни с глубоким смыслом споют «Песняры», «Купалинка», «Спадчына», военные коллективы, солисты Большого театра. Прозвучат и композиции современных авторов. О подвиге дедов и прадедов также сегодня споет группа Litesound. Они уделили нашему корреспонденту пару минут.
Перекличка городов-героев, новые аранжировки. Чем удивит праздничный концерт на площади Победы к 9 Мая
Ксения Худолей, корреспондент:
Привет, Дима, Володя. С праздником вас. Я увидела, что вы готовитесь, но немного вас отвлеку. Я знаю, что режиссерский ход был таков, что песни выбирали вы не сами, а получали их, и должны вот эту миссию сегодня вечером выполнить со всей ответственностью. Какая у вас песня?
Дмитрий Карякин, солист группы Litesound:
На самом деле с песней о маке Юрия Антонова, которая досталась нам, мы уже большой, долгий «боевой» путь прошли. Мы ее исполняем на протяжении уже более пяти лет на концертах 9 Мая, поэтому для нас она далеко не новая. Мы уже с ней сдружились, более того, мы создали свою собственную аранжировку, то есть она отличается полностью от того, что в свое время сделал Юрий Антонов. И она очень нравится и нам, и режиссеру концерта. Я думаю, будет здорово.
Ксения Худолей:
Пять лет вы уже поете песню военных времен и вот так с трепетом к ней относитесь. Может, это связано с тем, что и в вашей семье, как в семье каждого белоруса, есть такая военная история? Расскажите.
Владимир Карякин, солист группы Litesound:
Да, конечно. Два наших деда героически прошли Великую Отечественную войну. Наш дедушка Владимир Елисеевич был партизаном. А наш второй дедушка Дмитрий Алексеевич служил в военном оркестре, служил в очень страшных боях. Это Малая земля, это Кубань. И он буквально героически, вот так с аккордеоном, пробирался в окопы самые отдаленные.
Дмитрий Карякин:
Мы недавно видели документы расшифрованные о том, что он из окопа в окоп пробирался (был награжден) для того, чтобы донести какую-то частичку души музыки бойцам, которые не могут присутствовать на концерте в силу боевых действий. И все это запечатлено в документах. Оба дедушки получили высшие награды боевые. Орден Ленина у дедушки Владимира Елисеевича, и у Дмитрия Алексеевича были ордена.
Владимир Карякин:
Орден Красного Знамени второй степени.
Ксения Худолей:
Хочется верить, что музыкальные таланты оттуда, корни там. Спасибо большое, ребята. Желаю вам удачи, хорошего выступления. Обязательно вечером будем смотреть и слушать.