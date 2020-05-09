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Дружил с Гагариным и ездил на молочной «Победе». Факты о лётчике, перевозившем Акт о капитуляции Германии

09 мая 2020 15:57
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Во время Великой Отечественной самолеты Ли-2 выполняли разные задачи. Применялись и для ночных бомбардировок, и как буксировщики планеров в глубокие партизанские тылы. Около десятка самолетов были оборудованы в штабном варианте и получили обозначение Ли-2 «Салон».

Юлия Шпилевская:
В истории, которую мы поведаем дальше, самолет Ли-2 тоже сыграл свою роль. Равно как и белорус Алексей Семенков.

Дружил с Гагариным и ездил на молочной «Победе». Факты о лётчике, перевозившем Акт о капитуляции Германии-1

Евгений Поболовец:
Позже его назовут фельдъегерем Победы.

Юлия Шпилевская:
И ведь действительно во славу общей Победы. В экипаже, равно как и среди делегатов церемонии от советской стороны, да и тех, кто выбивал в полях и кварталах городов эту викторию, были бойцы разных национальностей.

О том, как это было и помнят ли в родной деревне Городокского района о прославленном авиаторе, – наш репортаж.

Дружил с Гагариным и ездил на молочной «Победе». Факты о лётчике, перевозившем Акт о капитуляции Германии-4

Около двух часов ночи Алексей Семенков поднял в небо тщательно закамуфлированный Ли-2 по направлению к Москве. Особо важное поручение: доставить в Кремль Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

Дружил с Гагариным и ездил на молочной «Победе». Факты о лётчике, перевозившем Акт о капитуляции Германии-7

По сути, капитан корабля с белорусскими корнями вез в Советский Союз мир в одном конверте. Пролетая над родной Витебщиной, он не выдержал и крикнул: «Скоро свидимся, мать и отец!»

Дружил с Гагариным и ездил на молочной «Победе». Факты о лётчике, перевозившем Акт о капитуляции Германии-10

Ирина Якимова, старший научный сотрудник Городокского районного краеведческого музея:
Разница между этими фотографиями 72 года. Первая фотография сделана в 1916 году. Здесь маленький Алексей сидит на коленях у своей бабушки, рядом с ним его родители и старший брат Илларион. Вторая фотография сделана в 1998 году, когда Алексею Ивановичу было присвоено звание Героя России.

Дружил с Гагариным и ездил на молочной «Победе». Факты о лётчике, перевозившем Акт о капитуляции Германии-13

72 года между фотографиями  целая жизнь, где не раз было место подвигу. Простой деревенский парень, уроженец Городокского района, с детства мечтал о небе. Судьба привела его в тамбовскую летную школу. Там и остался, обучал молодежь управлять железными птицами.

Дружил с Гагариным и ездил на молочной «Победе». Факты о лётчике, перевозившем Акт о капитуляции Германии-16

Ему едва исполнилось 25-ть, когда на второй день войны он был назначен командиром перекрашенного в зеленый цвет пассажирского Ли-2. А в 28-мь Семенков уже командовал отдельным авиаполком, которому поручались самые ответственные задания.

Дружил с Гагариным и ездил на молочной «Победе». Факты о лётчике, перевозившем Акт о капитуляции Германии-19

За войну Алексей Семенков совершил более 500 боевых вылетов, из которых 300  за линию фронта. Был тяжело ранен и оказался единственным из экипажа, кто позже смог снова летать.

Дружил с Гагариным и ездил на молочной «Победе». Факты о лётчике, перевозившем Акт о капитуляции Германии-22

И, конечно же, особой страницей в его героическом пути были полеты в родные края, Беларусь. 150 полетов к белорусским партизанам стали своеобразным вкладом в разгром фашистской армии на территории Беларуси.

Ирина Якимова:
В мирное время он тоже был связан с авиацией. Он первым в 1957 году перелетел через океан по маршруту Москва – Нью-Йорк – Москва. Это было действительно резонансное событие. Сейчас этим никого не удивишь, самолеты летают каждый час. Но тогда это было уникальное событие. Он первым проложил, скажем так, путь для гражданской авиации.

Дружил с Гагариным и ездил на молочной «Победе». Факты о лётчике, перевозившем Акт о капитуляции Германии-25

Племянница Галина Леонович, которая сегодня живет в деревни Гурки, на малой родине Семенкова, вспоминает, как ребятня со всей округи радостно встречала Алексея Ивановича. Он всегда приезжал из Москвы, где остался жить после войны, к родителям на «Победе» молочного цвета.

Дружил с Гагариным и ездил на молочной «Победе». Факты о лётчике, перевозившем Акт о капитуляции Германии-28

Галина Леонович, племянница Алексея Семенкова:
«Победа» стояла под этой елкой. Мне что-то кажется, или я тогда была маленькая, что елка всегда была огромная, но для меня тогда тоже была огромная. Вот иду и вспоминаю: дед Леша приезжал, вот он оттуда выходил, а мы, ребятня, все ждали, пока он выйдет. И выезжали на дорогу, и по той дороге он нас возил. Сколько детей было – мы все умещались. Один на одном, на подножках. Я знаю, что я всегда в машине была. Это как близкая родственница, я впереди всегда сидела.

Дружил с Гагариным и ездил на молочной «Победе». Факты о лётчике, перевозившем Акт о капитуляции Германии-31

В послевоенный годы Алексей Иванович всегда занимал очень высокие посты. Например, за пять лет до ухода в отставку был первым заместителем министра гражданской авиации СССР. Но на родину приезжал часто. С братьями построил дом для родителей в Гурках – он до сих пор цел. Привозил сюда и товарища – поохотиться на птицу. Галина Николаевна, правда, не помнит, кого именно. Но вот историю о дружбе с Гагариным – тогда космонавта знал каждый ребенок – запомнила навсегда.

Как Гагарин прикрыл от милиции друга-авиатора

Дружил с Гагариным и ездил на молочной «Победе». Факты о лётчике, перевозившем Акт о капитуляции Германии-34

Единственное, что в его биографии остается странным: почему фельдъегерю Победы так и не дали звания Героя Советского Союза, хотя такие шансы были? Об этом уже мы, скорее всего, не узнаем. Но сегодня даже не это главное.

Дружил с Гагариным и ездил на молочной «Победе». Факты о лётчике, перевозившем Акт о капитуляции Германии-37

Анастасия Бут, корреспондент:
Главное то, что на родине помнят и чтут прославленного авиатора. Накануне в Городке открыли Аллею героев. 13 земляков, которые прославили малую родину, защищая родину большую. В их числе и Алексей Семенков. Тот самый, который в ночь с 8 на 9 мая 1945-го привез в Советский Союз мир в конверте.

# Великая Отечественная война # общество # Юлия Шпилевская # Евгений Поболовец # Фотофакт

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