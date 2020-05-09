Дружил с Гагариным и ездил на молочной «Победе». Факты о лётчике, перевозившем Акт о капитуляции Германии

Во время Великой Отечественной самолеты Ли-2 выполняли разные задачи. Применялись и для ночных бомбардировок, и как буксировщики планеров в глубокие партизанские тылы. Около десятка самолетов были оборудованы в штабном варианте и получили обозначение Ли-2 «Салон». Юлия Шпилевская:

В истории, которую мы поведаем дальше, самолет Ли-2 тоже сыграл свою роль. Равно как и белорус Алексей Семенков.

Евгений Поболовец:

Позже его назовут фельдъегерем Победы. Юлия Шпилевская:

И ведь действительно во славу общей Победы. В экипаже, равно как и среди делегатов церемонии от советской стороны, да и тех, кто выбивал в полях и кварталах городов эту викторию, были бойцы разных национальностей. О том, как это было и помнят ли в родной деревне Городокского района о прославленном авиаторе, – наш репортаж.

Около двух часов ночи Алексей Семенков поднял в небо тщательно закамуфлированный Ли-2 по направлению к Москве. Особо важное поручение: доставить в Кремль Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

По сути, капитан корабля с белорусскими корнями вез в Советский Союз мир в одном конверте. Пролетая над родной Витебщиной, он не выдержал и крикнул: «Скоро свидимся, мать и отец!»

Ирина Якимова, старший научный сотрудник Городокского районного краеведческого музея:

Разница между этими фотографиями 72 года. Первая фотография сделана в 1916 году. Здесь маленький Алексей сидит на коленях у своей бабушки, рядом с ним его родители и старший брат Илларион. Вторая фотография сделана в 1998 году, когда Алексею Ивановичу было присвоено звание Героя России.

72 года между фотографиями – целая жизнь, где не раз было место подвигу. Простой деревенский парень, уроженец Городокского района, с детства мечтал о небе. Судьба привела его в тамбовскую летную школу. Там и остался, обучал молодежь управлять железными птицами.

Ему едва исполнилось 25-ть, когда на второй день войны он был назначен командиром перекрашенного в зеленый цвет пассажирского Ли-2. А в 28-мь Семенков уже командовал отдельным авиаполком, которому поручались самые ответственные задания.

За войну Алексей Семенков совершил более 500 боевых вылетов, из которых 300 – за линию фронта. Был тяжело ранен и оказался единственным из экипажа, кто позже смог снова летать.

И, конечно же, особой страницей в его героическом пути были полеты в родные края, Беларусь. 150 полетов к белорусским партизанам стали своеобразным вкладом в разгром фашистской армии на территории Беларуси. Ирина Якимова:

В мирное время он тоже был связан с авиацией. Он первым в 1957 году перелетел через океан по маршруту Москва – Нью-Йорк – Москва. Это было действительно резонансное событие. Сейчас этим никого не удивишь, самолеты летают каждый час. Но тогда это было уникальное событие. Он первым проложил, скажем так, путь для гражданской авиации.

Племянница Галина Леонович, которая сегодня живет в деревни Гурки, на малой родине Семенкова, вспоминает, как ребятня со всей округи радостно встречала Алексея Ивановича. Он всегда приезжал из Москвы, где остался жить после войны, к родителям на «Победе» молочного цвета.

Галина Леонович, племянница Алексея Семенкова:

«Победа» стояла под этой елкой. Мне что-то кажется, или я тогда была маленькая, что елка всегда была огромная, но для меня тогда тоже была огромная. Вот иду и вспоминаю: дед Леша приезжал, вот он оттуда выходил, а мы, ребятня, все ждали, пока он выйдет. И выезжали на дорогу, и по той дороге он нас возил. Сколько детей было – мы все умещались. Один на одном, на подножках. Я знаю, что я всегда в машине была. Это как близкая родственница, я впереди всегда сидела.

В послевоенный годы Алексей Иванович всегда занимал очень высокие посты. Например, за пять лет до ухода в отставку был первым заместителем министра гражданской авиации СССР. Но на родину приезжал часто. С братьями построил дом для родителей в Гурках – он до сих пор цел. Привозил сюда и товарища – поохотиться на птицу. Галина Николаевна, правда, не помнит, кого именно. Но вот историю о дружбе с Гагариным – тогда космонавта знал каждый ребенок – запомнила навсегда. Как Гагарин прикрыл от милиции друга-авиатора

Единственное, что в его биографии остается странным: почему фельдъегерю Победы так и не дали звания Героя Советского Союза, хотя такие шансы были? Об этом уже мы, скорее всего, не узнаем. Но сегодня даже не это главное.