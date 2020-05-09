Квест в Музее ВОВ: учили распознавать предметы наощупь, правильно разжигать костры и стрелять чётко в цель

Новости Беларуси. Празднично и многолюдно 9 Мая было в Музее Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме привычных экскурсий под куполом все желающие смогли на полчаса попробовать себя в роли летчика, партизана и разведчика.

Интерактивная площадка разместилась рядом с самолетом Ли-2. Здесь посетителей внедряли в спецгруппу для доставки Знамени Победы в Москву. Дружил с Гагариным и ездил на молочной «Победе». Факты о лётчике, перевозившем Акт о капитуляции Германии Детали исторического события 1945 года можно было узнать в теоретической части квеста.

А в практике комендант аэродрома учил смельчаков распознавать предметы наощупь в темноте, правильно разжигать костры и стрелять четко в цель. В конце подготовки каждый из посетителей пронес Знамя Победы до кабины самолета. Но для такой почетной миссии прежде всего прошли проверку на боевой дух. Конечно же, песней.

В музее мы уже были всей семьей, уже не в новинку, а вот сюда мы еще не залазили. Поэтому мои мужчины (от слова мужественные, значит, мужи) решили покопаться здесь. А я как мама рядом с ними.

Пилотки мы купили недавно здесь, ну а рубашечки уже подобрали заранее. Готовились, хотели, чтобы как-то дети ближе стали к этому празднику.