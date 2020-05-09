Квест в Музее ВОВ: учили распознавать предметы наощупь, правильно разжигать костры и стрелять чётко в цель
Новости Беларуси. Празднично и многолюдно 9 Мая было в Музее Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме привычных экскурсий под куполом все желающие смогли на полчаса попробовать себя в роли летчика, партизана и разведчика.
Интерактивная площадка разместилась рядом с самолетом Ли-2. Здесь посетителей внедряли в спецгруппу для доставки Знамени Победы в Москву.
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Детали исторического события 1945 года можно было узнать в теоретической части квеста.
А в практике комендант аэродрома учил смельчаков распознавать предметы наощупь в темноте, правильно разжигать костры и стрелять четко в цель. В конце подготовки каждый из посетителей пронес Знамя Победы до кабины самолета. Но для такой почетной миссии прежде всего прошли проверку на боевой дух. Конечно же, песней.
В музее мы уже были всей семьей, уже не в новинку, а вот сюда мы еще не залазили. Поэтому мои мужчины (от слова мужественные, значит, мужи) решили покопаться здесь. А я как мама рядом с ними.
Пилотки мы купили недавно здесь, ну а рубашечки уже подобрали заранее. Готовились, хотели, чтобы как-то дети ближе стали к этому празднику.
Татьяна Политыко, заместитель заведующего отделом научно-просветительской работы Музея истории Великой Отечественной войны:
В послевоенные годы появилось несколько копий этого знамени, потому что это большая реликвия и, конечно, если каждый раз выносить, оно не сохранится на долгие годы. Поэтому было сделано несколько копий. Одна из таких копий есть в нашем музее. Ее доставили к нам – лицензионную копию – из Москвы в 2011 году, а в 2013 году появилась еще одна копия. Вы ее увидите в нашем самолете.