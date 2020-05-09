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Квест в Музее ВОВ: учили распознавать предметы наощупь, правильно разжигать костры и стрелять чётко в цель

09 мая 2020 16:51
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Новости Беларуси. Празднично и многолюдно 9 Мая было в Музее Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме привычных экскурсий под куполом все желающие смогли на полчаса попробовать себя в роли летчика, партизана и разведчика.

Квест в Музее ВОВ: учили распознавать предметы наощупь, правильно разжигать костры и стрелять чётко в цель-1

Интерактивная площадка разместилась рядом с самолетом Ли-2. Здесь посетителей внедряли в спецгруппу для доставки Знамени Победы в Москву.

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Детали исторического события 1945 года можно было узнать в теоретической части квеста.

Квест в Музее ВОВ: учили распознавать предметы наощупь, правильно разжигать костры и стрелять чётко в цель-4

А в практике комендант аэродрома учил смельчаков распознавать предметы наощупь в темноте, правильно разжигать костры и стрелять четко в цель. В конце подготовки каждый из посетителей пронес Знамя Победы до кабины самолета. Но для такой почетной миссии прежде всего прошли проверку на боевой дух. Конечно же, песней.

Квест в Музее ВОВ: учили распознавать предметы наощупь, правильно разжигать костры и стрелять чётко в цель-7

В музее мы уже были всей семьей, уже не в новинку, а вот сюда мы еще не залазили. Поэтому мои мужчины (от слова мужественные, значит, мужи) решили покопаться здесь. А я как мама рядом с ними.  

Квест в Музее ВОВ: учили распознавать предметы наощупь, правильно разжигать костры и стрелять чётко в цель-10

Пилотки мы купили недавно здесь, ну а рубашечки уже подобрали заранее. Готовились, хотели, чтобы как-то дети ближе стали к этому празднику.  

Квест в Музее ВОВ: учили распознавать предметы наощупь, правильно разжигать костры и стрелять чётко в цель-13

Татьяна Политыко, заместитель заведующего отделом научно-просветительской работы Музея истории Великой Отечественной войны:
В послевоенные годы появилось несколько копий этого знамени, потому что это большая реликвия и, конечно, если каждый раз выносить, оно не сохранится на долгие годы. Поэтому было сделано несколько копий. Одна из таких копий есть в нашем музее. Ее доставили к нам лицензионную копию из Москвы в 2011 году, а в 2013 году появилась еще одна копия. Вы ее увидите в нашем самолете.

Квест в Музее ВОВ: учили распознавать предметы наощупь, правильно разжигать костры и стрелять чётко в цель-16

Праздничная атмосфера в музее Великой Отечественной 9 Мая длилась до самого вечера. Интересно, что посетители приходили целыми семьями. А значит, история Победы пройдет еще через многие поколения.

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# Великая Отечественная война # общество # Татьяна Политыко # Фотофакт

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