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Врачи стали как родные! Рома Когодовский рассказал о своём лечении после подвига

04 июля 2024 16:22
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Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Врачи стали как родные! Рома Когодовский рассказал о своём лечении после подвига-1

Роман Когодовский, учащийся специализированного лицея МВД Беларуси:
Получается, как минимум до лет 15 мне продолжали делать операции. Я там пролежал достаточно большое количество времени. Там приезжаю никакого дискомфорта. Врачи, можно сказать, стали мне как родные.

Врачи стали как родные! Рома Когодовский рассказал о своём лечении после подвига-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот эти люди сделали все для того, чтобы не только тебя защитить и спасти, но совершить подвиг. И знаешь, мы будем гордиться тобой и им.

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# Государственная политика # общество # Роман Когодовский # Виктория Ходосок # Александр Лукашенко

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