Врачи стали как родные! Рома Когодовский рассказал о своём лечении после подвига

Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Роман Когодовский, учащийся специализированного лицея МВД Беларуси:

Получается, как минимум до лет 15 мне продолжали делать операции. Я там пролежал достаточно большое количество времени. Там приезжаю никакого дискомфорта. Врачи, можно сказать, стали мне как родные.