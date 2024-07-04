Врачи стали как родные! Рома Когодовский рассказал о своём лечении после подвига

Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Роман Когодовский, учащийся специализированного лицея МВД Беларуси:
Получается, как минимум до лет 15 мне продолжали делать операции. Я там пролежал достаточно большое количество времени. Там приезжаю никакого дискомфорта. Врачи, можно сказать, стали мне как родные.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот эти люди сделали все для того, чтобы не только тебя защитить и спасти, но совершить подвиг. И знаешь, мы будем гордиться тобой и им.
«На автомате сработало». Спас брата из огня – как сегодня живёт Рома Когодовский? Поговорили с героем.