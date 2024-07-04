Рома Когодовский о Марине Василевской: тяжёлый поступок – решиться на это

Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Роман Когодовский, учащийся специализированного лицея МВД Беларуси:

Думаю, что это очень хорошо, что наших Героев Беларуси, в общем героев, которые совершают хорошие поступки, помогают кому-то, их награждают.

Я считаю, что Марина Василевская – это Герой Беларуси, так как это был достаточно тяжелый поступок – решиться на это. Страшно. Надо много готовиться к этому. Понимать то, что может произойти вообще что угодно. Историю про летчиков из Барановичей я достаточно хорошо знаю. Мое мнение, что это героический поступок.