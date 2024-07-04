Рома Когодовский о Марине Василевской: тяжёлый поступок – решиться на это

Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Роман Когодовский, учащийся специализированного лицея МВД Беларуси:
Думаю, что это очень хорошо, что наших Героев Беларуси, в общем героев, которые совершают хорошие поступки, помогают кому-то, их награждают.
Я считаю, что Марина Василевская – это Герой Беларуси, так как это был достаточно тяжелый поступок – решиться на это. Страшно. Надо много готовиться к этому. Понимать то, что может произойти вообще что угодно. Историю про летчиков из Барановичей я достаточно хорошо знаю. Мое мнение, что это героический поступок.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваши ребята, прожив очень короткую жизнь, оставили ярчайший след в истории нашей страны и нашего государства. Спасибо вам за сыновей, за ваших родных и близких. Наша обязанность – чтобы народ и государство помнили их. Поверьте, так и будет.
«На автомате сработало». Спас брата из огня – как сегодня живёт Рома Когодовский? Поговорили с героем.