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Рома Когодовский о Марине Василевской: тяжёлый поступок – решиться на это

04 июля 2024 16:19
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Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Рома Когодовский о Марине Василевской: тяжёлый поступок – решиться на это-1

Роман Когодовский, учащийся специализированного лицея МВД Беларуси:
Думаю, что это очень хорошо, что наших Героев Беларуси, в общем героев, которые совершают хорошие поступки, помогают кому-то, их награждают.

Я считаю, что Марина Василевская – это Герой Беларуси, так как это был достаточно тяжелый поступок – решиться на это. Страшно. Надо много готовиться к этому. Понимать то, что может произойти вообще что угодно. Историю про летчиков из Барановичей я достаточно хорошо знаю. Мое мнение, что это героический поступок.

Рома Когодовский о Марине Василевской: тяжёлый поступок – решиться на это-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваши ребята, прожив очень короткую жизнь, оставили ярчайший след в истории нашей страны и нашего государства. Спасибо вам за сыновей, за ваших родных и близких. Наша обязанность – чтобы народ и государство помнили их. Поверьте, так и будет.

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# Государственная политика # общество # Роман Когодовский # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок

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