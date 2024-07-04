«На автомате сработало». Спас брата из огня – как сегодня живёт Рома Когодовский? Поговорили с героем

Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли». «Тот день я не особо помню»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот этот орден очень редко взрослые люди получают. Всего несколько орденов в стране вручены большим таким крепким мужикам. Ты у нас самый крепкий герой, поэтому я тебе вручаю этот орден. Когда ты вырастешь, ты поймешь, что это за орден.

Виктория Ходосок, политический обозреватель СТВ:

За этой жуткой трагедией и всем тем, что приходилось переживать дальше, следила вся страна. И Президент, конечно, тоже. Своих никогда не бросаем. Из горящего дома тогда еще 12-летний Рома Когодовский вынес маленького брата. Поступок, на который решился бы даже не каждый взрослый, а тут ребенок. Рома перенес не 20 и даже уже не 30 операций, гораздо больше. Он до сих пор под контролем врачей. Мы встретились с героем во всех смыслах этого слова в лицее МВД, где он сегодня учится. Это было сложное интервью не только для Ромы, местами молчаливое и очень эмоциональное.

Роман Когодовский, учащийся специализированного лицея МВД Беларуси:

Тот день, получается, когда это все случилось, я не особо помню. Так, точка, пробел, точка, пробел. Я только помню, как пару секунд, как нес его, как лежал, как забрала скорая. Все. Как-то на автомате само сработало. Может быть, любой человек тоже мог так сделать. Ему сейчас 4 года, в садике. Гуляет достаточно много со мной. Я считаю, что произошло, когда он повзрослеет, не надо ему рассказывать. Так должно было случиться. «После выпускных экзаменов хочу пойти в Академию МВД»

Роман Когодовский:

Я сейчас заканчиваю девятый класс, сдаю экзамены. В частности, из этих всех экзаменов больше всего нравится история. Там мне легче дается. Химия мне дается тяжелее, чем остальные предметы. Домой я езжу часто-нечасто. Как выходит балл за неделю. Если балл 7.0 за неделю, то домой едешь. Если нет, то сидишь здесь. Виктория Ходосок:

Часто было такое, что не ездил домой? Роман Когодовский:

Достаточно. Еще где-то в классе пятом, может, четвертом, очень хотелось в подобную сферу поступить. И тут поступило предложение. Вот провели экскурсию. Поступил. Мама сказала, что хороший выбор сделал, что я молодец. Здесь, в принципе, учиться не тяжело. Главное – терпение, старание, труд. После окончания лицея, после выпускных экзаменов я хочу пойти в Академию МВД и связать свою жизнь, работу с милицией.

Александр Лукашенко:

Кто сегодня вносит главный вклад в мир и спокойствие нашей страны? И любой из нас ответит. Это милиционер. Кто лучше всех, я на каждом совещании об этом говорю, знает жизнь в стране? Это участковый милиционер. Он знает все. И если ты хочешь узнать, как живет страна, поговори с участковым. Именно вы на переднем крае, именно вам, доверяет народ самое дорогое, что у нас есть. Критикуя, бывая недовольным, люди понимают, без вас не было бы той безопасности и той страны, которой мы сегодня дорожим. «Учеба в лицее закаляет»

Роман Когодовский:

Учеба в лицее достаточно закаляет, дисциплинирует. Каждый день встаем рано. У нас подъем в 6:50. Одеться, заселить кровать, построиться на зарядку. После завтрака наведение порядка в комнате, подготовка к учебному процессу. После обеда у нас есть личное время, мы можем погулять в футбол, в баскетбол. Телефоны выдаются в 19:50, забирают 20:30. В основном я все время трачу телефона на то, чтобы позвонить маме, поговорить, как она, что. Социальные сети я не веду. Не люблю такой как бы публичности сильно. Все интервью, где меня снимали, ни одно не посмотрел. Что значит быть патриотом?