Лидские пограничники задержали нарушителей c комплектующими к беспилотникам и гидрокостюмами

Лидские пограничники задержали нарушителей c комплектующими к беспилотнику и гидрокостюмами. Для чего они предназначались, предстоит выяснить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее задержали в Вороновском районе при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Тайфун» внутренних войск. В ходе осмотра ряда построек обнаружено и изъято девять GPS-трекеров, четыре аккумуляторные батареи и пять винтов к беспилотнику, зарядная станция, приборы ночного видения, радиостанции, ноутбук, мобильный телефон, четыре водолазных костюма и автомобиль.