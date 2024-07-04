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Лидские пограничники задержали нарушителей c комплектующими к беспилотникам и гидрокостюмами

04 июля 2024 14:02
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Лидские пограничники задержали нарушителей c комплектующими к беспилотнику и гидрокостюмами. Для чего они предназначались, предстоит выяснить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидские пограничники задержали нарушителей c комплектующими к беспилотникам и гидрокостюмами-1

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия для установления всех фактов противоправных действий группы.

Лидские пограничники задержали нарушителей c комплектующими к беспилотникам и гидрокостюмами-4

Ее задержали в Вороновском районе при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Тайфун» внутренних войск. В ходе осмотра ряда построек обнаружено и изъято девять GPS-трекеров, четыре аккумуляторные батареи и пять винтов к беспилотнику, зарядная станция, приборы ночного видения, радиостанции, ноутбук, мобильный телефон, четыре водолазных костюма и автомобиль.

# Государственная граница Беларуси # общество

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