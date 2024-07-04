Роман Когодовский рассказал о встрече с Президентом: было не то что страшно – волновались сильно

Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли». Виктория Ходосок, политический обозреватель СТВ:

Мама была с тобой весь год. Ты же видел ее состояние, как она переживала?

Роман Когодовский, учащийся специализированного лицея МВД Беларуси:

Тяжело было.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Держись, ты молодец, мужик. Роман Когодовский:

Я лежал в больнице и мне там в последние дни сказали, что ты едешь к Президенту. Все. Было очень страшно. Ну, не то что страшно, а волновались сильно. Едем к самому Президенту. Александр Лукашенко:

Ну, Роман, ты уже стоишь смирно. Приветствую тебя. Молодец. Спасибо вам, вы молодцы!