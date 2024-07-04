Роман Когодовский рассказал о встрече с Президентом: было не то что страшно – волновались сильно
Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Виктория Ходосок, политический обозреватель СТВ:
Мама была с тобой весь год. Ты же видел ее состояние, как она переживала?
Роман Когодовский, учащийся специализированного лицея МВД Беларуси:
Тяжело было.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Держись, ты молодец, мужик.
Роман Когодовский:
Я лежал в больнице и мне там в последние дни сказали, что ты едешь к Президенту. Все. Было очень страшно. Ну, не то что страшно, а волновались сильно. Едем к самому Президенту.
Александр Лукашенко:
Ну, Роман, ты уже стоишь смирно. Приветствую тебя. Молодец. Спасибо вам, вы молодцы!
Роман Когодовский:
Во время встречи мне показалось, что Президент достаточно комфортный человек, умный, харизматичный, сильный духом. Я был в кабинете Президента. Он показывал свой кабинет, Конституцию. Посидел за столом у него. И до этого, до вручения, провели экскурсию по самому дворцу. Дворец Независимости запомнился мне сильно по своим размерам. Он очень большой.
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