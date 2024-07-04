Прямой эфир

Роман Когодовский рассказал о встрече с Президентом: было не то что страшно – волновались сильно

04 июля 2024 16:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Виктория Ходосок, политический обозреватель СТВ:
Мама была с тобой весь год. Ты же видел ее состояние, как она переживала?

Роман Когодовский рассказал о встрече с Президентом: было не то что страшно – волновались сильно-1

Роман Когодовский, учащийся специализированного лицея МВД Беларуси:
Тяжело было.

Роман Когодовский рассказал о встрече с Президентом: было не то что страшно – волновались сильно-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Держись, ты молодец, мужик.

Роман Когодовский:
Я лежал в больнице и мне там в последние дни сказали, что ты едешь к Президенту. Все. Было очень страшно. Ну, не то что страшно, а волновались сильно. Едем к самому Президенту.

Александр Лукашенко:
Ну, Роман, ты уже стоишь смирно. Приветствую тебя. Молодец. Спасибо вам, вы молодцы!

Роман Когодовский рассказал о встрече с Президентом: было не то что страшно – волновались сильно-7

Роман Когодовский:
Во время встречи мне показалось, что Президент достаточно комфортный человек, умный, харизматичный, сильный духом. Я был в кабинете Президента. Он показывал свой кабинет, Конституцию. Посидел за столом у него. И до этого, до вручения, провели экскурсию по самому дворцу. Дворец Независимости запомнился мне сильно по своим размерам. Он очень большой.

«На автомате сработало». Спас брата из огня – как сегодня живёт Рома Когодовский? Поговорили с героем.

# Государственная политика # общество # Роман Когодовский # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок

Другие новости рубрики

Все новости
Лидские пограничники задержали нарушителей c комплектующими к беспилотникам и гидрокостюмами
04 июля 2024 14:02

Лидские пограничники задержали нарушителей c комплектующими к беспилотникам и гидрокостюмами

4 человека погибли в аварии в Дрогичинском районе
04 июля 2024 14:01

4 человека погибли в аварии в Дрогичинском районе

Наталья Кочанова: семьям, воспитывающим детей, государство оказывает мощнейшую поддержку
04 июля 2024 11:31

Наталья Кочанова: семьям, воспитывающим детей, государство оказывает мощнейшую поддержку