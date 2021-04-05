«Врачи не советовали». Ей пророчили жизнь в инвалидном кресле, но помог тренажёрный зал
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ольга Бурлакова, актриса, телеведущая, рассказала, как ей удалось улучшить здоровье благодаря тренажерному залу.
Ольга Коршун, ведущая:
Ты в одном интервью признавалась, что чуть не оказалась в инвалидном кресле. Что случилось? Что произошло?
Ольга Бурлакова, актриса, телеведущая:
Слава Богу, не оказалась. Мне пророчили это доктора. Я, кстати, хочу сказать, что не должны доктора вообще использовать такие термины, как-то говорить о таком. Надо все-таки настраивать на другое, на жизнь, на что-то лучшее, на выздоровление. Когда ходишь бесконечно по этим врачам, уточняешь диагнозы, один другого поправляет, там целые консилиумы. Все время: «Да вы скоро в инвалидной коляске будете ездить, готовьтесь».
Ольга Коршун:
Сколько тебе тогда было лет, когда ты это слышала?
Ольга Бурлакова:
Четыре года назад. Все эти проблемы с суставами, с позвоночником. То, что у меня эти серьезные диагнозы, я уверена на 98 %, что это из-за того, что я не позволяла себе никогда уходить на больничный. Сейчас мы не говорим об этом, сейчас это очень строго. Сейчас я это соблюдаю, особенно, когда коронавирус. Это уже не шутки.
Ольга Коршун:
Сейчас я вижу, что ты в хорошей форме. Как ты из этого вышла?
Ольга Бурлакова:
В какой-то момент мне повезло встретить хорошего врача, которая как раз таки в отличие от других, которые только пугали и говорили, что только резать, заменять, удалять. Она говорила, что любое оперативное вмешательство (вот сколько только можно терпеть, если хоть что-то возможно сделать) надо откладывать до самого последнего момента. Как-то она мне прописывала какую-то терапию, таблетки горстями. Как сейчас помню, летела я на отдых в Испанию, у меня чуть ли не половина чемодана этих таблеток. Я еще сомневалась, пропустят ли меня, потому что в буквальном смысле слова целая горсть три раза в день, чтобы хотя бы ходить, двигаться, не испытывать адские боли. Потом я просто решила перестать плакать. Я подумала, что пойду и использую последнее. Я читала, мне этого врачи не советовали, я как-то сама пришла к тому, что читала и видела, что закачивают мышечный корсет, мышцы держат сустав, это не позволяет им как-то болтаться и дальше стираться. Я пошла в тренажерный зал.
Ольга Коршун:
И это тебя спасло?
Ольга Бурлакова:
И это меня спасло.
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