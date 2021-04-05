«Врачи не советовали». Ей пророчили жизнь в инвалидном кресле, но помог тренажёрный зал

Ольга Коршун, ведущая: Ты в одном интервью признавалась, что чуть не оказалась в инвалидном кресле. Что случилось? Что произошло?

Ольга Бурлакова, актриса, телеведущая:

Слава Богу, не оказалась. Мне пророчили это доктора. Я, кстати, хочу сказать, что не должны доктора вообще использовать такие термины, как-то говорить о таком. Надо все-таки настраивать на другое, на жизнь, на что-то лучшее, на выздоровление. Когда ходишь бесконечно по этим врачам, уточняешь диагнозы, один другого поправляет, там целые консилиумы. Все время: «Да вы скоро в инвалидной коляске будете ездить, готовьтесь».

Ольга Коршун:

Сколько тебе тогда было лет, когда ты это слышала?

Ольга Бурлакова:

Четыре года назад. Все эти проблемы с суставами, с позвоночником. То, что у меня эти серьезные диагнозы, я уверена на 98 %, что это из-за того, что я не позволяла себе никогда уходить на больничный. Сейчас мы не говорим об этом, сейчас это очень строго. Сейчас я это соблюдаю, особенно, когда коронавирус. Это уже не шутки.