Новости по тегу #Белорусские актеры

Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Горького – о будущем театра.
«Все сняли за лето. У нас было 36 съемочных смен. Начиная с середины июля и до 16 сентября мы сняли весь фильм».
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси Геннадия Овсянникова знают не только как выдающегося актера, который является примером высокого профессионализма и верности своему призванию, но и как искреннего патриота, человека с твердой гражданской позицией.
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