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Новости по тегу #Белорусские актеры

27 марта – Международный день театра. Вытеснит ли ИИ актеров – пообщались с Сергеем Ковальчиком
27 марта 2026 09:16

27 марта – Международный день театра. Вытеснит ли ИИ актеров – пообщались с Сергеем Ковальчиком

В Беларуси завершились съёмки спортивного фильма «Переломный момент». Пообщались с командой
27 сентября 2025 14:20

В Беларуси завершились съёмки спортивного фильма «Переломный момент». Пообщались с командой

Александр Лукашенко поздравил народного артиста CCCР Геннадия Овсянникова с 90-летием
19 февраля 2025 07:33

Александр Лукашенко поздравил народного артиста CCCР Геннадия Овсянникова с 90-летием

Актёр Руслан Чернецкий: «Творческая жилка была во мне всегда». Разговор с заслуженным артистом Беларуси
28 июня 2024 18:22

Актёр Руслан Чернецкий: «Творческая жилка была во мне всегда». Разговор с заслуженным артистом Беларуси

«Не имело никакого отношения к разделу имущества». Белорусская актриса поделилась, зачем заключила брачный договор
26 октября 2022 15:46

«Не имело никакого отношения к разделу имущества». Белорусская актриса поделилась, зачем заключила брачный договор

«Ты сегодня холодильник. Ты сегодня сурок». Об учёбе в театральном поговорили с белорусской актрисой
05 марта 2022 11:48

«Ты сегодня холодильник. Ты сегодня сурок». Об учёбе в театральном поговорили с белорусской актрисой

«Я плакала 11 съёмочных дней». Александра Гайдук о мифах в шоу-бизнесе и о том, почему не стала балериной
05 июня 2021 15:21

«Я плакала 11 съёмочных дней». Александра Гайдук о мифах в шоу-бизнесе и о том, почему не стала балериной

«В жизни я очень скромный человек». Интервью с актрисой и телеведущей Ольгой Бурлаковой
08 апреля 2021 06:28

«В жизни я очень скромный человек». Интервью с актрисой и телеведущей Ольгой Бурлаковой

«А говорю: ты что, Илья?» Актриса Ольга Бурлакова рассказала о своём сыне
07 апреля 2021 08:38

«А говорю: ты что, Илья?» Актриса Ольга Бурлакова рассказала о своём сыне

Актриса Ольга Бурлакова о своей семье: «Отец у меня был рабочим на литейном заводе, а мама работала на тепличном комбинате»
06 апреля 2021 09:10

Актриса Ольга Бурлакова о своей семье: «Отец у меня был рабочим на литейном заводе, а мама работала на тепличном комбинате»

Она сыграла десятки ролей в популярных сериалах, ей предлагали переехать в другую страну. Вот почему она осталась в Беларуси
06 апреля 2021 07:40

Она сыграла десятки ролей в популярных сериалах, ей предлагали переехать в другую страну. Вот почему она осталась в Беларуси

Актриса Ольга Бурлакова: «Я всегда уговаривала свою маму развестись»
05 апреля 2021 13:20

Актриса Ольга Бурлакова: «Я всегда уговаривала свою маму развестись»