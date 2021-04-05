«Идёт информационная война». Александр Лукашенко прогнозирует усиление информационного противостояния

Новости Беларуси. Александр Лукашенко прогнозирует усиление информационного противостояния. Об этом он заявил 5 апреля, принимая решения по назначению нового министра информации и заместителя главы Администрации Президента, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Идет информационная война, уже не противоборство (хотелось бы, чтобы это было хотя бы противоборство). Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния.

Глава государства отметил, что в связи с этим тщательно подбирают людей на должности, где необходимо заниматься противодействием соответствующим вызовам.

Александр Лукашенко:

Подбираем, выкристаллизовывая из общества. Наверное, из тысяч человек одного.

Характеризуя Владимира Перцова, который назначен министром информации, Президент отметил, что наблюдает за ним лично и хорошо знает.

Александр Лукашенко:

Рассматривали на разные должности. Я просто боюсь, чтобы вы не утонули в этом чиновничьем безбрежии. Для меня очень будет жаль, если мы потеряем очень хорошего журналиста, политолога и политика, скажу откровенно.