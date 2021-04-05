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«Сестра ненадолго отлучилась, а когда вернулась, брата уже не было». Пятилетний ребёнок утонул в Борисовском районе

05 апреля 2021 10:07
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Новости Беларуси. В Борисовском районе утонул пятилетний ребенок. Трагедия разыгралась в считанные минуты, когда у берега без присмотра родителей остались брат и сестра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семья проводила время, отдыхая на природе возле деревни Житьково.  

«Сестра ненадолго отлучилась, а когда вернулась, брата уже не было». Пятилетний ребёнок утонул в Борисовском районе-1

Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области:  
Семья отдыхала на берегу реки Сха вблизи деревни Житьково Борисовского района. Сестра в возрасте 9 лет и брат в возрасте 5 лет отошли на берег, для того чтобы бросать хлеб в воду. Сестра ненадолго отлучилась, а когда вернулась, брата уже не было. Малыша извлекли сотрудники РОЧС ниже по течению воды около 16 часов 4 апреля.  

«Сестра ненадолго отлучилась, а когда вернулась, брата уже не было». Пятилетний ребёнок утонул в Борисовском районе-4

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.  

# Утопления # общество # Елена Крупенина # Фотофакт

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