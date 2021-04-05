Актриса Ольга Бурлакова о харассменте: «Этот человек может сделать звонок, и ты больше не будешь работать»

Ольга Коршун, ведущая: Сейчас актуальна тема харассмента, многие знаменитые актрисы признаются, что подверглись сексуальным домогательствам режиссеров. У вас случались такие моменты в профессии? Вам предложили большую роль, понимаете, что взамен. Пошли бы на это?

Ольга Бурлакова, актриса, телеведущая:

Очень интересная и волнующая тема. В одном интервью я уже это затронула, когда у меня спросили, но потом люди начали комментировать, что я как-то зло высказалась в адрес продюсеров и в адрес людей, которые имеют определенную власть. Ведь это не касается только киноискусства.

Ольга Коршун:

То есть в любой сфере?

Ольга Бурлакова:

Да, в любой сфере, на любом, наверное, предприятии, на любом даже заводе, я думаю, что эта тема так или иначе присутствует. Хотелось бы открыто все сказать, но я просто уверена, что найдутся люди, который скажут, что сами виноваты в своем поведении женщины, актрисы, что режиссеры и продюсеры, которых сейчас обвиняют во всем мире, что они ни при чем. Что актрисы спустя 10-30 лет вспоминают какие-то эти неприятные истории. Я этих женщин понимаю, почему они сразу это не озвучивают. Конечно, никто не хочет ругаться с людьми, от которых зависит твоя жизнь. Наверное, чтобы себя не закапывать, потому что этот же человек может сделать один звонок, и ты больше нигде не будешь работать, не будешь сниматься, поэтому, может, эти женщины жили какое-то время в страхе. Когда уже отошли от этой профессии, тогда не постеснялись рассказать.