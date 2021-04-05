Зелёный двор вместе. Как облагородить территорию вокруг дома в Минске

А из нашего окна озелененный двор виден. Таким может стать и ваш. Сделать его красивее поможет акция «Зеленый двор вместе». Дмитрий Питерский, директор строительной организации:

На территории каждого из районов выполняются строительные работы. Если в случае выполнения строительных работ удаляются деревья, то взамен их назначаются компенсационные посадки.

Работа по благоустройству приносит только пользу, особенно если ваша территория пустует. Весна – самое время для посадки саженцев, за своевременным выполнением работ последует быстрый рост деревьев. Но не все придомовые дворики годятся для озеленения. Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Зачастую бывает, что не представляется возможным из-за наличия подземных коммуникаций или нормы удаленности от жилых домов и пешеходных дорожек – это все обсуждается на месте и принимается решение.

Совмещать приятное с полезным можно. И познакомишься с соседями, и благое дело для экологии сделаешь – поучаствуешь в весеннем озеленении города. А после важно сохранить то, что уже посадили.

Татьяна Войдак:

Увидели по интернету, по телевидению, что есть такая программа «Зеленый двор вместе», оставили заявку. Нам откликнулись, предложили, что приедем в ваш двор, давайте поможем посадить деревья.

Наталья:

Помогают чистому воздуху и омолаживают. Все старые деревья не такие уже красивые. Всегда приятно смотреть на красивые деревья.

Как дерево ни гни, оно вверх растет. Наслаждаться уютным двориком жители района могут уже сейчас. А через 10 лет только что посаженные ели будут привлекать внимание окружающих своей величественностью. Анастасия Воробьева:

На сайтах ЖКХ висит рубрика «Зеленый двор вместе», там можно жителям оставить заявку об участии в озеленении дворовой территории. Эта заявка будет рассмотрена ЖКХ конкретного района, и будет организована, в том числе с участием и заявителя, который проявил инициативу, эта работа по посадке зеленых насаждений.