Впервые за 15 лет Национальную академию наук Беларуси пополнят иностранцы

Новости Беларуси. Новых академиков 13 ноября выбирали в Национальной академии наук Беларуси. Кто из наших ученых будет удостоен столь высокого звания, пока держится в секрете. Это станет известно только 14 ноября.

13 ноября назвали имена троих иностранных академиков, которые пополнят ряды белорусского научного сообщества. Это ученые мировой величины.

Австриец Антон Цайлингер внес значительный вклад в развитие квантовой физики. Профессор Тьяу Ван Минь из Вьетнама известен своими работами по химии. Вице-президент Российской академии наук Александр Асеев приобрел имя в мировой научной среде благодаря работам в области полупроводниковых систем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последний раз ученые из-за рубежа становились нашими академиками 15 лет назад.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Это был очень жесткий отбор, было очень много претендентов. У нас давнее сотрудничество с тремя Академиями. Есть совместные проекты, есть совместные крупные результаты, внедрения и так далее. И мы надеемся на то, что это сотрудничество активизируется.

Александр Асеев, вице-президент Российской академии наук:

Наука – дело, вообще-то, тяжелое, то есть нужно искать новые формы, работать более эффективно. В этом плане мы очень удачно дополняем друг друга. Одно из важных направлений – это работа с отходами, со сточными водами. Есть несколько оригинальных решений, как эту проблему решать. Очень важное направление, связанное с переработкой нефти, в основном сибирской, которая поступает на нефтехимические, нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.

До 2014 года иностранными членами НАН Беларуси были десять ученых, в том числе лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов, президент НАН Украины Борис Патон и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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Пожалуй, 13 ноября в Академии наук больших умов на один квадратный метр было куда больше обычного. Открытие сессии Общего собрания (а это высший коллегиальный орган Президиума) больше напоминало сессию у студентов. На кону — самое высокое научное звание, звание академика. 40 претендентов — и 24 свободные вакансии. Подобные выборы проводятся раз в два-три года. Но на этот раз кандидатам пришлось ждать дольше.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

5 лет, потому что Академии наук надо было все эти годы провести во многом совершенствование.

Кандидаты со всей страны. Признанные умы белорусского научного сообщества. Выборы в академики проходят тайно, а вот вскроют урну и подсчитают голоса 14 ноября. Имена же новоизбранных академиков будут названы в 17 октября. Таким образом, ученых с высшим научным званием в Президиуме станет 100.

А это уже другое голосование. Впервые за 15 лет. Открытое и иностранных академиков. С конкурсом 7 человек на место. Главное условие для кандидатов — сенсационные разработки и весомый вклад в развитие мировой науки. Они смогут принимать участие во всех мероприятиях Национальной академии. Со своим голосом.

Сергей Чижик, первый заместитель Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Это будет способствовать активизации и контактов, и статусу Академии. Думаю, что мы будем более активно использовать эту возможность, такой статус, как иностранный член нашей Национальной академии наук.

Работы у счетной комиссии сегодня было минимум. Единогласно и «за». Теперь иностранных академиков в Президиуме чертова дюжина.

Александр Авсеев, вице-премьер Российской академии наук:

В зале, понимаете, присутствовали люди очень опытные, умудренные. Когда они оценивают, волнение есть.

Так, вице-президент Российской академии наук Александр Асеев приобрел имя в мировой научной среде благодаря работам в области полупроводниковых систем. Австриец Антон Цайлингер внес значительный вклад в развитие квантовой физики. Профессор Тьяу Ван Минь из Вьетнама известен своими работами по химии. Всем новоизбранным иностранным академикам вручили специальные дипломы академии.

Тьяу Ван Минь, президент Вьетнамской академии наук и технологий:

Мы планируем запустить программу, согласно которой молодые белорусские ученые смогут посещать нашу Академию наук, в течение месяца и до полугода осваивать новые техники, потом использовать их на родине.

13 ноября с иностранными академиками встретился и премьер-министр Михаил Мясникович.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Очень много совместных проектов, они очень результативны. Я еще хотел бы подчеркнуть, что они носят такую инновационную направленность, прикладной характер. Здесь фундаментальная наука и конкретный выход на современные технологии, которые, безусловно, внедряются в производство.

Такими пополнениями в рядах Президиума академии белорусская наука определила 3 новых вектора сотрудничества. С Европой, избрав австрийца, с Азией, отдав свой голос за Президента Вьетнамской академии, и с Россией. И что не мало важно белорусских академиков сегодня тоже стало больше. Пусть их имена пока и не известны.