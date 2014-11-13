Города-спутники Минска получат узкую специализацию и будут ориентированы на определенную сферу деятельности

Новости Беларуси. Города-спутники получат узкую специализацию. Как сообщили в Мингррисполкоме, каждый из них будет ориентирован на определенную сферу деятельности.

Фаниполь станет машиностроительным городом. Смолевичи будут развиваться вместе с Китайско-белорусским индустриальным парком. Там появятся и новые рабочие места.

Предполагается, что города-спутники позволят расселить около 130 тысяч человек. Это и минчане, и те граждане Беларуси, которые могли потенциально переехать в столицу. Сейчас специалисты разрабатывают проекты развития этих населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.