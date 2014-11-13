Новости Беларуси. Беларусь полностью перейдет на цифровое телевидение и радиовещание к маю 2015 года. Об этом заявили в Министерстве связи и информатизации.

Новый формат уже охватывает 98% территории страны. В 2015 году в строй введут последние семь передающих станций. Это позволит подключить к цифре Копыль, Мядель и Сморгонь.

Чтобы уйти от аналога, необходима специальная приставка. Она универсальна и подходит практически к любому типу телевизора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Петрулевич, начальник управления электросвязи Министерства связи и информатизации Республики Беларусь:

Приставка покупается, проработана инструкция по установке, то есть нужно подключить кабель к телевизору, нажать «поиск каналов», и, в принципе, как правило, большинство вопросов на этом этапе решаются. Есть возможность позвонить на короткий номер 172, где специалисты расскажут более предметно для его населенного пункта, что нужно сделать, какую антенну установить, в какую сторону и на какой ближайший передатчик направить, чтобы принимать сигнал качественный.

Сергей последние новости узнает от соседей. Это – и причина и следствие. Того, что на новый формат могилевчанин не перешел. Говорит, не знал как. Да и, что такое «цифра», - догадался только с помощью нашей съемочной группы. Теперь довольствуется малым: тремя каналами.

Сергей Бычков:

Хотелось бы и новости посмотреть и узнать, что в мире происходит, но нет приставки. От соседей узнаю.

Ситуация другая у Александра и его жены. Жители города Колодищи на цифру перешли. Но с проблемами. Из 44 каналов показывают 8. По крайней мере, без перебоев. При том, что передающая вышка от дома – в 500 метрах.

Александр Кудияров:

Идет программа, потом звук на секунду зависает. Звонишь, говорят: у вас антенна может шататься. Антенна прибита капитально.

Специалисты на это отвечают: проблемы есть. И – отдельно для первого случая объясняют пошагово: для цифры нужно купить приставку. В магазине техники. И подключить ее к телевизору. Как написано в инструкции. Если она не помогла, помочь постараются по номеру 172. О том, зачем это нужно – писали и напишут в газетах.

Павел Петрулевич, начальник управления электросвязи Министерства связи и информатизации Республики Беларусь:

Проводится работа как по телевидению, так и в газетах, где подробно пытаемся рассказать, как, что и в какие сроки будет проходить. Если человек, есть дети, соседи, помогут всегда.

Получается, в некоторых случаях без соседей или детей не обойтись, хотя они, естественно, не обязаны объяснять что к чему. Это работа ведомств связи. Тем более, что в маленьких городах аналоговое вещание еще не отключили. На очереди города поменьше - Копыль, Мядель и Сморгонь. Полностью же перейдут на цифру до 15 мая 2015 года.

Леонид Войтешонок, главный инженер РУП «Белорусский радиотелевизионный передающий центр»:

На текущий момент существует 77 передающих станций. Это с учетом уже построенных в этом году. Для покрытия до 100% цифровым телевизионным вещанием будут построены еще новые станции, где уже нет аналога, там будет только цифра.

В переход на цифру страна уже вложила 7 миллионов долларов. Все-таки – для людей: планируется, что качество картинки и звука станет лучше. Но так ли это будет на самом деле — вопрос. Суля по примеру наших героев — без ответа, потому как с похожими проблемами в службу технической поддержки звонят часто.

Дмитрий Боярович, СТВ:

С начала года служба технической поддержки 172 приняла 15 тысяч звонков с вопросами о том, как перейти на новый формат. По сравнению с прошлым годом это в разы больше, но все равно недостаточно. Ведь 15 мая 2015 года рискует стать телевизионным днем жестянщика. Поэтому, чтобы вовсе не остаться без ТВ и радио, специалисты рекомендуют переключиться на цифру заранее.