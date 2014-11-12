Первое занятие в уникальном интерактивном кабинете прошло 12 ноября в БГЭУ

Новости Беларуси. Первое занятие в уникальном интерактивном кабинете прошло 12 ноября в Белорусском государственном экономическом университете. Новейшее учебное оборудование соответствует последнему слову техники.

Теперь студенты и преподаватели с помощью огромного сенсорного экрана прямо на занятиях могут выходить в Интернет, проверять расписание в режиме онлайн, готовить масштабные презентации.

Отметим, что пишут на современной доске без использования мела, а с помощью стилуса – специального приспособления. Такой подарок ВУЗу сделал БПС-Сбербанк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще недавно магистрант экономического университета Ксения Янчевская не могла себе и представить, что картинка из фантастических фильмов станет реальной в стенах ее альма-матер. Мультитач экран заменил привычную доску. И за мелом бегать уже не придется.

Ксения Янчевская, магистрант Белорусского государственного экономического университета:

Не исключаю, что моя будущая карьера сложится в банке и такие возможности, которые показывает доска, если применить их на себе, я думаю, мне очень пригодятся.

На первый взгляд сложно поверить, что этот огромный смартфон — учебный инвентарь. С помощью него можно выйти в Интернет прямо из аудитории, в режиме онлайн посмотреть расписание на сайте университета. А презентации с функцией мультикасания и вовсе выгладят фантастически.

Анна Синицына, студентка факультета финансов и банковского дела Белорусского государственного экономического университета:

Можно устраивать онлайн-конференции, если возникнет спорный вопрос, можно выйти в Интернет.

Оборудование кабинета соответствует всем требованием современности. Уже сегодня в экономическом университете смогли оценить возможности аудитории будущего.

Владимир Шимов, ректор Белорусского государственного экономического университета:

Жизнь меняется, экономика меняется, они делают вызовы, мы должны готовить специалистов, которые приходят в реальный, в финансовый сектор и владеет теми технологиями, которые там уже существуют, более того, ориентируется на будущие технологии.

Появление интерактивной аудитории стало возможным благодаря спонсорской помощи БПС-Сбербанка. И это не первый совместный проект. Студенты уже который год проходят практику в этом финансовом учреждении. Сегодня каждый пятый сотрудник банка – выпускник экономического университета.

Василий Матюшевский, Председатель Правления ОАО «БПС-Сбербанк»:

С одной стороны, новый качественный процесс подготовки специалистов, с другой стороны, совсем иные навыки и компетенции самих специалистов. Банки идут по пути виртуализации, соответственно, специалисты, которые на «ты» с новыми технологиями, они очень нужны и приветствуются в нашем секторе экономики.