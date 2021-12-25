«Впервые я трое суток нон-стоп провела без сна». Чем запомнился 2021 год для собкора СТВ по Гродненской области?
Новости Беларуси. Сотни прямых эфиров, интересные герои, события, которые войдут в историю. 25 декабря стартует новогодний проект СТВ «Своими глазами», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корреспонденты и ведущие нашего телеканала подводят итоги уходящего 2021 года. И начинаем с региона, который в последние месяцы без преувеличения был одним из самых упоминаемых в СМИ, – Гродненская область.
Слово нашему собственному корреспонденту Галине Буро.
Галина Буро, корреспондент:
Я являюсь собственным корреспондентом по Гродненской области. И для меня 2021 год был достаточно сложным и ярким на впечатления. В первую очередь, это из-за наплыва беженцев на белорусско-польскую границу. Я посчитала, что мной на эту тему было сделано более 40 разноплановых материалов, в том числе прямых эфиров. Я, наверное, могу рассказывать об этих съемках бесконечно.
Впервые я трое суток нон-стоп провела без сна на границе. Мне кажется, картину, особенно полевого лагеря беженцев под польской границей, я не забуду никогда. Этот чудовищный холод, сырость и просто бесконечное количество костров, от которых куча дыма. Просто представьте, сколько от них дыма! В этой дымовой завесе нечем было дышать, глаза разъедало, одежда, волосы, даже кожа – все в момент пропитывалось этим запахом.
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Но у беженцев не было выбора – без костров они бы просто замерзли. Я просто не представляю, как люди там спали на ледяной земле, как беременные женщины там спали. Все это было настолько дико, что, когда я приезжала домой, то как будто попадала в другой мир, в мир цивилизации. Я не могла свыкнуться с мыслью, что пока мне здесь тепло и хорошо, там люди замерзают и страдают. Запомнились истории этих людей – родителей, которые мечтают в немецкой клинике сделать операцию сыну, у которого нет ног. Им пять раз отказывали в шенген-визе. Фотографии 2 000 могил курдов, которых зарезала группировка ИГИЛ. А женщин и девочек в возрасте 8 до 50 лет продали в сексуальное рабство. И много других историй о мафии и прочем, от которых как раз и начинаешь еще больше ценить то, что у тебя есть.
Что касается съемок на другие темы, я всегда очень горжусь нашими хлеборобами, всегда восхищаюсь их титаническим трудом, который очень важен, потому что как бы там ни было, кушать общество будет хотеть всегда.
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А еще, наверное, я отмечу, чем уходящий год меня особенно порадовал – это программа по восстановлению замков Беларуси. Это прямо моя тема – очень завораживают эти исполины времени. Для меня это места силы. Я делала сюжет и с открытия северной башни в мистическом Гольшанском замке, и о ходе реконструкции Новогрудского замка, в конце года мы открывали первую очередь реконструкции Старого замка в Гродно – он вообще восстал из руин. Иностранцы называют Беларусь страной замков, и очень здорово, что у нас сохраняют эту историческую гордость для будущих поколений белорусов.
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