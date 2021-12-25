«Впервые я трое суток нон-стоп провела без сна». Чем запомнился 2021 год для собкора СТВ по Гродненской области?

Новости Беларуси. Сотни прямых эфиров, интересные герои, события, которые войдут в историю. 25 декабря стартует новогодний проект СТВ «Своими глазами», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корреспонденты и ведущие нашего телеканала подводят итоги уходящего 2021 года. И начинаем с региона, который в последние месяцы без преувеличения был одним из самых упоминаемых в СМИ, – Гродненская область. Слово нашему собственному корреспонденту Галине Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Я являюсь собственным корреспондентом по Гродненской области. И для меня 2021 год был достаточно сложным и ярким на впечатления. В первую очередь, это из-за наплыва беженцев на белорусско-польскую границу. Я посчитала, что мной на эту тему было сделано более 40 разноплановых материалов, в том числе прямых эфиров. Я, наверное, могу рассказывать об этих съемках бесконечно.

Но у беженцев не было выбора – без костров они бы просто замерзли. Я просто не представляю, как люди там спали на ледяной земле, как беременные женщины там спали. Все это было настолько дико, что, когда я приезжала домой, то как будто попадала в другой мир, в мир цивилизации. Я не могла свыкнуться с мыслью, что пока мне здесь тепло и хорошо, там люди замерзают и страдают. Запомнились истории этих людей – родителей, которые мечтают в немецкой клинике сделать операцию сыну, у которого нет ног. Им пять раз отказывали в шенген-визе. Фотографии 2 000 могил курдов, которых зарезала группировка ИГИЛ. А женщин и девочек в возрасте 8 до 50 лет продали в сексуальное рабство. И много других историй о мафии и прочем, от которых как раз и начинаешь еще больше ценить то, что у тебя есть.

Что касается съемок на другие темы, я всегда очень горжусь нашими хлеборобами, всегда восхищаюсь их титаническим трудом, который очень важен, потому что как бы там ни было, кушать общество будет хотеть всегда. Черное золото белорусского агробизнеса. Рассказываем, как убирают и перерабатывают подсолнухи – читайте здесь.