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Ждут очередную партию гуманитарного груза. Что происходит на 8-й день в лагере беженцев на границе?

15 ноября 2021 08:12
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Новости Беларуси. Восьмой день ожидания на границе. Более 3 000 беженцев в стихийном лагере продолжают ждать милосердия от Евросоюза, но пока лишь получают на телефоны смс-рассылку от поляков о том, что они никого не собираются пропускать. На границе ежедневно дежурят съемочные группы СТВ.

Ждут очередную партию гуманитарного груза. Что происходит на 8-й день в лагере беженцев на границе?-1

Корреспондент Галина Буро провела ночь на границе и готова рассказать, что там сейчас происходит.   

Ждут очередную партию гуманитарного груза. Что происходит на 8-й день в лагере беженцев на границе?-4

Галина Буро, корреспондент:  
Очередное сырое утро в лагере беженцев. Многие еще спят, так как ночью это сделать не так-то просто: помимо того, что очень холодно, так еще и поляки, как всегда, с сопредельной стороны всю ночь светили прожекторами, но громкоговоритель уже не включали. Как говорится, и на том спасибо. 

Ждут очередную партию гуманитарного груза. Что происходит на 8-й день в лагере беженцев на границе?-7

В целом ночь в лагере прошла спокойно. Слухи о попытке прорыва границы не подтвердились. По ту сторону колючей проволоки по-прежнему очень много военной техники, пригнали даже водометы. Страшно представить, что поляки в такой холод действительно собираются обливать из них несчастных людей, особенно женщин и детей. Сами беженцы продолжают надеяться на европейское чудо.  

Ждут очередную партию гуманитарного груза. Что происходит на 8-й день в лагере беженцев на границе?-10

Сегодня, 15 ноября, в лагере ждут очередную партию гуманитарного груза. Цистерны с питьевой водой уже привезли с самого утра. Медики дежурят круглосуточно. Работают и три специальные палатки, где беженцы могут хоть немного погреться, от генератора подзарядить мобильные телефоны. Со вчерашнего дня в лагере появились и другие блага цивилизации – контейнеры для мусора и биотуалеты.  

Ждут очередную партию гуманитарного груза. Что происходит на 8-й день в лагере беженцев на границе?-13

Галина Буро:
На день сегодняшний у беженцев большие надежды, ведь на прошлой неделе в лагере прошел слух, что Польша 15 ноября должна предоставить им гуманитарный коридор в Германию. Однако вчера вечером МИД Германии опроверг эту информацию, тем самым доказав, что на судьбу этих несчастных людей им попросту плевать. 

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Галина Буро # Фотофакт

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