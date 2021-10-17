Чёрное золото белорусского агробизнеса. Рассказываем, как убирают и перерабатывают подсолнухи

Новости Беларуси. Традиционно южное растение укореняется на западе Беларуси. На полях Гродненской области идет активная уборка подсолнухов и заготовка семян, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А аграрии оценивают, насколько урожайным получился сезон, ведь культура не совсем привычная для наших широт. Но ученый из Гродненского аграрного университета уверен: за подсолнечником будущее. На эксперимент решились несколько хозяйств региона. Что из этого вышло – в репортаже Галины Буро.

Один за одним стебли подсолнухов послушно заходят в жатку комбайна. Здесь они сразу же обмолачиваются, и поток семечек идет на погрузку. Подсолнухи надо успеть убрать до дождей. Даже слегка повышенная влажность воздуха может сказаться на качестве урожая, а он в этом сезоне хороший, обогнал даже Россию и Украину. Если зарубежные соседи в 2021 году убирают не выше 25 центнеров с гектара, то в Гродненском районе урожайность – 40. Свежесобранные семена тут же везут на очистку.

Семечка в этом году по сравнению с предыдущим – масса тысячи семян выше будет. Секрет успеха в грамотном подборе сортов и соблюдении технологии, разработанной специально для наших широт. Сейчас семена проходят стадию очистки и сушки. И на три недели их ждет период покоя.

Галина Буро, корреспондент:

В сутки здесь высушивают 100 тонн семян. Дальше они отправляются на переработку. Из такого объема методом холодного отжима получат около 30 тонн подсолнечного масла и 60 тонн питательного жмыха.

Подсолнечное масло и жмых, как белковый корм, незаменимы для птиц, коров и свиней. А потому на Гродненской птицефабрике по сравнению с первым годом в этот раз почти в три раза увеличили площади под новую культуру. Убедились: подсолнухи требуют не так много удобрений и по опыту зарубежных соседей считаются самой рентабельной культурой.

Александр Шкнай, заместитель директора Гродненской птицефабрики:

Было значительное увеличение цен на шрот подсолнечниковый, мы начали вплотную заниматься семечкой. В два-три раза по сравнению с позапрошлым годом начали увеличиваться цены на подсолнечниковый шрот. А на выходе все-таки мы получаем свой жмых, который используем у себя в производстве.

И если в Гродненском районе в эксперимент включилось довольно крепкое хозяйство, то в Свислочском, наоборот, отстающее. Оценили возможности, посчитали выгоду и решили, что солнечный цветок – это их шанс на букет прибыли. Комбайн универсальный, докупили лишь специальную жатку для подсолнечника гомельского производства. Комбайнер с девятилетним стажем Виктор Якута теперь привыкает к новому виду из окна и росту цифр в расчетном листке.

Виктор Якута, комбайнер предприятия «Свислочская сельхозтехника»:

Перестраиваться? Немного. Надо очень сильно по рядкам идти, поймать в жатку их. А так нормально убирается, ничего такого перестраивать не надо было. Конечно, и цена получше на приемку, и, как говорится, заработать получше.

В хозяйстве «Свислочская сельхозтехника» подсолнухи посеяли первый год. Все под контролем доцента из Гродненского аграрного университета. «Даже конкурентов не будет». Этот доцент гродненского университета придумал, как зарабатывать на семечках – подробнее здесь. Для начала отвели 240 гектаров. Теперь с каждого убирают под 40 центнеров. Свислочские аграрии не нарадуются размерам корзин и плотным рядам семян. Это только в песне подсолнухи – осколки солнечного дня, а в белорусском агробизнесе, оказалось, – черное золото.

Андрей Грицкевич, первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Свислочского райисполкома:

Страна у нас сегодня закупает белок, довольно большой объем, из других государств, на это выделяются очень большие деньги. Поэтому необходимо уже импортозамещение в данном опыте. По качеству семечка практически ничуть не уступает той, которую сегодня наши переработчики завозят из России или Украины. В данной нашей семечке содержание масла – 48 %. То есть, если у российской 52-51, практически на уровне.

Первый урожай семечек уже начали продавать. И сразу почувствовали, что каждый вложенный рубль в подсолнечник дает полтора прибыли. На 2022 год прорабатывают покупку собственной установки для переработки семян. Это плюс еще 30 % к доходу.

Андрей Пекарь, и.о. директора предприятия «Свислочская сельхозтехника»:

Мы почувствовали эффект. Сегодня мы сдали 200 тонн подсолнечника и получили прибыль более 400 тысяч. Поэтому, безусловно, будем заниматься и на следующий год увеличим площади. Мы уже закрыли долги по нефтебазе и частично за минеральные удобрения.