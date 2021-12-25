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Так ли страшен «омикрон» и легко ли купить по интернету «волшебные» грибы? Анонс программы «Неделя»

25 декабря 2021 15:14
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Новости Беларуси. О том, что важно, смотрите в итоговой информационной программе «Неделя» на СТВ. Мы собираем главные темы в лучших репортажах и интервью.  

И вот что оказалось в центре внимания всей страны и наших корреспондентов.  

Так ли страшен «омикрон» и легко ли купить по интернету «волшебные» грибы? Анонс программы «Неделя»-1

О главных событиях уходящих семи дней смотрите в итоговой программе «Неделя» в воскресенье, 26 декабря, в 19:30. Подробности в видеоматериале.  

# Коронавирус # общество # Илона Волынец # Александр Тарасенко # Вадим Елфимов # Кристина Сущеня # Анна Корольчук # Фотофакт

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