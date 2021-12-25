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Можно внести свои предложения. С проектом обновлённой Конституции сможет ознакомиться каждый белорус

25 декабря 2021 15:42
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Новости Беларуси. На неделе проект Конституции обсуждали на совещании у Президента с участниками рабочей группы. Встреча стала завершающей перед опубликованием документа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Можно внести свои предложения. С проектом обновлённой Конституции сможет ознакомиться каждый белорус-1

Президент отметил, что даже после контрольной вычитки проект еще не финальный. Окончательный вариант будет сформирован с учетом мнений народа. Возможность внести свои предложения будет у каждого белоруса.  

На следующей неделе проект Конституции вынесут на общественное обсуждение. По его окончании Александр Лукашенко еще раз соберет и Конституционную комиссию, и рабочую группу. И только тогда документ будет направлен на референдум. Дата его проведения будет объявлена позже. Но уже точно известно, что плебисцит пройдет во второй половине февраля.  

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# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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