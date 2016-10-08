Возрождение леса после урагана: осенью 2016 засадят 5 тысяч гектаров

Новости Беларуси. В Беларуси начали восстанавливать поврежденные июльским ураганом леса. В Минской области, а столичный регион больше всех пострадал от стихии, на лесосеки сегодня вышли сотрудники Минлесхоза и волонтеры.

Высаживать деревья продолжат до конца октября. Через месяц молоденькие ели и дубы должны появиться на пяти тысячах гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шквалистый ветер и непрерывный ливень. Эти кадры стали самыми рейтинговыми в середине июля. Настоящая буря обрушилась на Беларусь.

И как итог – 12 тысяч гектаров поврежденного леса.

Анастасия Хоботова, СТВ:

Еще три месяца назад здесь красовалась осиновая роща. Но буря разрушила все на своем пути и сложила деревья в карточный домик. Сегодня, чтобы возрадить лес, необходимо посадить дубы и ели вот на этом месте.

Больше всего от стихии пострадали четыре района Минской области. Здесь же 8 октября и началось восстановление поврежденных участков. Волонтеры и сотрудники Министерства лесного хозяйства высаживают молодые дубы и ели.

Михаил Доропей, начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Осенью этого года на территории Смолевичского лесхоза мы должны создать культуры на площади 1800 гектар. Для этих целей привлечены все лесхозы минского ГПЛХО и добровольцы, которые изъявили желание помочь в этой хорошей доброй акции.

Сегодня выразили желание поучаствовать в этой акции более 200 человек.

Алексей Раковский с лесом на «ты». За 18 лет на должности лесничего повидал немало. Но такой стихии на его памяти еще не было.

Только возле деревни Драчково Смолевичского района ураган меньше чем за сутки повредил 4,5 тысячи гектаров леса.

Алексей Раковский, лесничий Драчковского лесничества:

Для Беларуси, насколько я владею информацией, таких случаев еще не было, такого объема поврежденного. В данный момент проводим посадку на площади шесть с половиной гектаров.

Садим пять рядов ели и пять рядов дуба.

Возрождать лес приходится в буквальном смысле по крупицам. Этой осенью лишь 5 тысяч гектаров будут заполнены. А чтобы маленькие саженцы превратились в могущественных старожил, понадобится почти целый век.

Буря нанесла стране огромный ущерб: повреждено более 3 миллионов кубометров древесины.

Сегодня главная задача лесничеств – сохранить сырье, следы урагана до сих пор устраняют. А работу по возрождению леса в Беларуси продолжат будущей весной, и тогда «легкие Европы» смогут дышать в полную силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.