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Последствия грозового фронта: пострадали 510 населённых пунктов, травмированы 36 человек

14 июля 2016 09:04
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Новости Беларуси. Регионы Беларуси приходят в себя после разгула стихии 13 июля. Грозовой фронт оставил разрушительный след в 26 районах по всей стране. В ремонтно-восстановительных работах участвуют сотни человек.

Порывов шквалистого ветра не выдерживали дома, сельхозпостройки, водонапорные башни и тысячи деревьев. Их обломки травмировали людей. В больницы обратилось 36 пострадавших. 7 человек – госпитализированы.

Повреждены десятки автомобилей. В каждом из 510 населённых пунктов, которые затронула непогода, свои масштабы разрушений. Пятая часть из них по-прежнему остаётся без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавшие жители:
Отключился свет. Минут через пять сильнейший ураган начал ломать деревья. Минут 15 это продлилось, подняло крышу. Я наблюдал в окно: по-другому как? На улицу не выйдешь, боязно, скажем так. Подняло крышу, и крыша упала на деревья. В том числе крыша помогла им упасть.
Дома потолок обвис, капает. Жить там невозможно. Если пойдет ураган, не дай бог такой же, то мы просто останемся без дома.

# происшествия # Погода в Беларуси

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