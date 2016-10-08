«Красный костел» в Минске: историческая экскурсия по просторам шедевра краснокирпичной архитектуры

Мысль о том, что Минску необходим новый католический храм, возникла у градостроителей в конце XIX века. К тому времени в столице сохранилось всего два подобных памятника архитектуры: Кафедральный костел на площади Свободы и костел Святой Троицы в районе Золотой Горки. Однако идея не нашла поддержки со стороны петербургских властей.

Владимир Денисов, главный архивист Национального исторического архива Беларуси:

Очередной раз возникло желание у минчан соорудить новый храм уже в начале XX века. В нашем архиве хранится комплекс документов, связанных с историей создания проекта этого храма, согласования проектно-сметной документации, с ходом строительства этого храма. Вот перед нами дело Могилевско-Римской католической духовной консистории, которое называется «О постройке в губернском городе Минске нового каменного костела».

Возведение храма началось в 1905 году под руководством минского дворянина Эдварда Войниловича. В память о 12-летнем сыне Симеоне и 19-летней дочери Елене, которые скончались от туберкулеза, Войнилович решает пожертвовать огромную сумму денег на строительство в Минске костела. Возведение храма обошлось Войниловичам в 300 тысяч рублей (в сегодняшнем эквиваленте это порядка 12 млн долларов). Более чем серьезная часть наследства, которую передавать уже было некому.

Владимир Денисов, главный архивист Национального исторического архива Беларуси:

Именно он заказывает проект на строительство костела известному польскому архитектору Томашу Пайздерскому, который в это время жил в Варшаве и был профессором Академии художеств. Несмотря на то, что Томаш Пойздерский был очень известным архитектором, формально он не мог заниматься проектированием на территории Российской империи католических храмов, потому что он был гражданином Пруссии. И тогда Эдвард Войнилович придумал очень хитрый ход. Ни на одном чертеже подписи Пайздерского нет. А всю рабочую и проектно-сметную документацию оформлял известный варшавский архитектор Маркони.

Во время строительства нового католического храма Томаш Пайздерский умирает, а его работу завершает другой варшавский архитектор – Генрих Гай. В 1910 году костел святых Симеона и Елены открывает свои двери для прихожан.

Белоснежный декор словно кисть выведен на алом полотне. Роскошные витражи, колонны, окно-роза. Кирпич был привезен специально из Ченьстохова – польского святого местечка.

В этом костеле сосредоточен особый символизм. 40-метровая башня символизирует родительскую скорбь, когда-то она просматривалась абсолютно со всех точек города, две другие башни поменьше символизируют погибших детей.

Галина Ивуть, экскурсовод:

Кожная цаглінка была прывезена з Польшы і любоўна абернута ў паперу. І вось такой любоўю і паўстаў касцёл Святых Сымона і Алены.

Сегодня храм славится не только богатым внутренним убранством и изящными витражами, но и ценными для верующих реликвиями.

Галина Ивуть, экскурсовод:

У 2002 годзе мы атрымалі копію святой турынскай плашчаніцы. Такіх копій у свеце толькі 7. Гэта палатно, на якое быў ускладзены Іісус пасля таго, як быў узняты з крыжа і падрыхтаваны да пахавання. Па яўрэйскаму звычаю ей быў пакладзены на пачатку спіной, а потым сярэдзіна тканіны перакінута праз твар. І вы бачыце, можна разгледзець на гэтай тканіне адбітак твару Іісуса Хрыста, нават кроплі некранутыя, далей можна ўбачыць рукі скрываўленыя ад бічавання і вялікую рану ад цвіка, якім ён быў прыбіты да крыжа.

Еще одна доспропримечательность костела – библиотека с фондом в 50 тысяч книг отечественной и зарубежной классики, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Галина Ивуть, экскурсовод:

Бібліятэка была створана ўжо ў 1908 годзе. Яшчэ не быў пастроены храм. Прыходізілі інтэлігенцыя горада, прыхаджане і астаўлялі кніжкі, абменьваліся. Такім чынам узнікла «міцкевічаўка», так яе называлі.

Интересно, знают ли жители крохотного польского городка Ютросина о том, что на его маленькой улочке стоит почти такой же храм, какой украшает огромную площадь в центре столицы Беларуси? Наш костел кажется знакомым и очень родным. Но мало кто знает о темных пятнах в истории этого важного для минчан здания.

Галина Ивуть, экскурсовод:

Ужо ў 1923 годзе ён быў упершыню разграбаваны. А ў 1932 годзе ўвогуле быў зачынены. У часы акупацыі касцёл дзейнічаў, а пасля вайны быў зачынены. Тут нейкі час знаходзілася польская кінастудыя, потым – «Беларусфільм».

В середине столетия минские власти решили снести костел: одни белорусские архитекторы предлагали поставить на месте храма кинотеатр, другие – детский универмаг. «Красный костел» остался в живых, на 20 лет став Республиканским домом кино.

Его отреставрировали и стали использовать как административно-культурное здание. Тут проходили заседания Союза кинематографистов БССР и кинопоказы арт-хауса; втайне тут смотрели запрещенные в СССР фильмы.

И только в начале 90-х, после долгих скандалов и пикетов, католики получили «Красный костел» назад.

С тех пор он стал поистене важным и святым местом для тысяч верующих. Этой весной в его жизни произошло очень важное событие. Начался процесс беатификации Эдварда Войниловича. Процесс причисления умершего к лику блаженных на территории Беларуси происходит впервые.

Галина Ивуть, экскурсовод:

Калі паўстала пытанне аб яго беатыфікацыі, то было вырашана, што яго астанкі перавезці з Быдгашчу і пахаваць тут, каля «Чырвонага касцёла». Гэта было зроблена ў 2006 годзе. І з таго часу пачалі рыхтавацца дакументы па яго беатыфікацыі. Зараз гэтыя дакументы на разглядзе. І калі будзе вырашэнне памяркоўнага пытання, то гэта будзе першы свецкі чалавек, які будзе святым на Беларусі.

Сегодня «Красный костел» готовится к реконструкции. Одному из самых значимых памятников архитектуры требуются не только обновление фасада и внутренних убранств, но и восстановление помещений, которые были беспощадно разрушены в середине прошлого века.

Надеемся, что уже в скором времени шедевр краснокирпичной архитектуры откроет новую страницу своей истории.