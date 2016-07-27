Последствия урагана: в Мозырском районе спасают древесину стоимостью в миллиарды рублей

Новости Беларуси. Площадь поваленного леса при ураганах превысила 13 тысяч гектаров. Работы по устранению последствий непогоды хватит до конца года. О том, как в Мозырском районе люди спасают древесину, стоимостью в миллиарды рублей, – материал корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ.

Опытный лесничий Юрий Бовтрукевич не хотел верить своим глазам. Урагану хватило считанных минут, чтобы уничтожить сотни гектаров леса, который люди растили долгие 70 лет.

Юрий Бовтрукевич, лесничий:

Картина такая была, что смотреть было страшно. Не думали, что такие масштабы будут. Когда облетели на самолете и представили фотографии (вид сверху), тогда уже стало заметно все.

500 гектаров спелого леса – Романовское лесничество самое пострадавшее от непогоды в Мозырском районе. На земле оказалось 150 тысяч метров кубических деловой древесины. Богатство, стоимостью в 45 миллиардов рублей. Вот только чтобы взять эти сокровища, нужно поторопиться.

Александр Добриян, СТВ:

Сейчас природа играет против человека. Высокие температуры (а на градуснике 31 градус по Цельсию) и высокая влажность – отличная среда для развития бактерий и грибков. Они способны в кратчайшие сроки из этого высоколиквидного товара сделать дешёвые дрова. На всё про всё у людей осталось 2-3 месяца.

В Романовском лесничестве работа не останавливается ни на минуту. Вальщики леса работают весь световой день, а машины не прекращают вывоз древесины даже с наступлением ночи.

Сергей Тарасов, главный лесничий:

Для сравнения скажу, что годовой объем работы всего лесхоза – порядка 200 тысяч кубических метров древесины. Сейчас нам предстоит в сжатые сроки, в течение 3-х месяцев, разработать150 тысяч кубометров древесины.

К слову, на лесосеке случайных людей быть не может. Вальщик леса – одна из самых опасных профессий. А для работы на буреломах и вовсе отбирают самых опытных. К примеру, Александр Елаш в лесу 16-й год.

Александр Елаш, вальщик леса:

Сложнее здесь, конечно. Сложнее, и намного. Это сейчас мы уже здесь почистили, а первые дни здесь ужас что было.

Мозырянам помогают коллеги из четырёх районов Гомельщины. Бригады ещё из 15 лесхозов региона командированы в Червенский район.

По уточнённым данным, в наиболее пострадавшей от стихии Минской области предстоит расчистить не менее 8,5 тысяч гектаров бурелома.