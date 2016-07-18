Ещё один грозовой фронт: пострадали центральная и восточная части Беларуси

Новости Беларуси. Мощный грозовой фронт за час до полуночи прошёл по центральной и восточной части республики.

Затронув столицу, город Витебск, а также некоторые районы Минской, Могилевской и Гомельской областей.

Здесь сильный ливень сопровождался грозой, молнией и шквалистым ветром. Такого разгула стихии, как 14 июля, не зафиксировано. Однако без подтоплений не обошлось. Так, в столице снова залило одно из самых проблемных мест – улицу Немига. Машинам с трудом удавалось объезжать водную преграду.

Из-за непогоды произошла задержка в движении на юго-восточном направлении белорусской железной дороги. Около полуночи поезда из Гомеля в Минск прибывали с получасовым опозданием.

Кроме того, самолет, следовавший по маршруту Варна-Минск, совершил посадку в аэропорту Гомеля около 21.00. Курс на столицу он взял лишь после полуночи.

Более 750 населённых пунктов были обесточены.

Бригады энергетиков продолжают восстанавливать подачу электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.