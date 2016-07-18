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Ущерб от урагана в Минской области оценивают в 1,5 млрд рублей

18 июля 2016 14:40
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Новости Беларуси. Минщина оперативно ликвидирует последствия разрушительного урагана, который пронесся на прошлой неделе.

По предварительным подсчетам, материальный ущерб, нанесенный области – около 1,5 миллиардов деноминированных рублей.

8,5 тысяч гектаров леса не выдержали напора ветра

680 жилых домов и 175 промышленных построек повреждены стихией.

Сегодня большинство объектов инфраструктуры и жилищного сектора отремонтированы. Из резервного фонда выделяют строительные материалы, с хозяевами работают страховые организации.

В Минской области для ликвидации последствий проведут специальный субботник.

Работы ещё много. Между тем, все работы в регионе планируют завершить до конца недели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Наиболее сложная ситуация в Смолевичском районе, где без надежного крова над головой остаются жители сотни жилых домов.

# происшествия # Погода в Беларуси

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