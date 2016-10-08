Восстановливать леса после июльского урагана продолжат и весной 2017 года

Новости Беларуси. В Беларуси начали восстанавливать поврежденные июльским ураганом леса. В Минской области, а столичный регион больше всех пострадал от стихии,

на лесосеки 8 октября вышли сотрудники Минлесхоза и волонтеры.

Высаживать деревья продолжат до конца октября. Через месяц саженцы елей и дубов появятся на территории 5000 гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восстанавливать лес после июльской бури, к слову, продолжат и весной 2017 года.

Михаил Доропей, начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Осенью этого года на территории Смолевичского лесхоза мы должны создать культуры на площади 1800 гектар. Для этих целей привлечены все лесхозы минского ГПЛХО и добровольцы, которые изъявили желание помочь в этой хорошей доброй акции.