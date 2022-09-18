«Минчане с охотой покупают». Возле «Чижовка-Арены» развернулась сельскохозяйственная ярмарка

Новости Беларуси. Сезон сельскохозяйственных ярмарок в столице официально объявляется открытым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сезон сельскохозяйственных ярмарок в столице официально объявляется открытым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С самого утра сотни минчан пришли за запасами на зиму на площадку, где развернулась торговля вблизи «Чижовка-Арены». За многие годы это место стало уже любимым как для горожан, так и для фермеров. Они привезли продукцию из разных уголков страны. Рядом с торговыми рядами с овощами и фруктами живая рыба, мед, саженцы, шашлычный двор, концертная площадка. Как признаются сами посетители ярмарки, здесь можно приобрести все необходимое с приятными скидками и самим выбрать сезонный товар на свой вкус.
Я знаю этих людей, они уже не первый раз приезжают. Это их свойское. Я сначала попробовала эту сливу. Я могу попробовать товар и выбрать, насколько он качественный, ароматный, вкусный.
Евгений Волков, пчеловод:
Мы приехали из Полоцкого района, привезли различные сорта меда. Особой популярностью пользуется наш бренд, это вересковый мед, его минчане с охотой покупают. Ну и конечно, сейчас очень актуален мед с прополисом.
Юрий Литвинов, фермер:
Первый год приехали.
– Откуда?
– Слуцк. Покупают разное. Картошку, перец, капусту.
Даниил Гринько, студент БГПУ:
Нас пригласили на ярмарку, чтобы мы помогали пенсионерам донести их вещи, покупки. Также мы помогаем службе ДПС контролировать движение. Не можем остаться в стороне, когда людям нужна помощь, нужно помогать. К тому же мы студенты педагогического университета, и помогать людям – это уже наша работа.
Подобные ярмарки работают в субботу и воскресенье во всех районах большого города и продлятся они вплоть до 4 декабря. Так что следите за афишей выходного дня.