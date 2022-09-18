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«Минчане с охотой покупают». Возле «Чижовка-Арены» развернулась сельскохозяйственная ярмарка

18 сентября 2022 11:33
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Новости Беларуси. Сезон сельскохозяйственных ярмарок в столице официально объявляется открытым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Минчане с охотой покупают». Возле «Чижовка-Арены» развернулась сельскохозяйственная ярмарка-1

С самого утра сотни минчан пришли за запасами на зиму на площадку, где развернулась торговля вблизи «Чижовка-Арены». За многие годы это место стало уже любимым как для горожан, так и для фермеров. Они привезли продукцию из разных уголков страны. Рядом с торговыми рядами с овощами и фруктами живая рыба, мед, саженцы, шашлычный двор, концертная площадка. Как признаются сами посетители ярмарки, здесь можно приобрести все необходимое с приятными скидками и самим выбрать сезонный товар на свой вкус.  

«Минчане с охотой покупают». Возле «Чижовка-Арены» развернулась сельскохозяйственная ярмарка-4

Я знаю этих людей, они уже не первый раз приезжают. Это их свойское. Я сначала попробовала эту сливу. Я могу попробовать товар и выбрать, насколько он качественный, ароматный, вкусный.  

«Минчане с охотой покупают». Возле «Чижовка-Арены» развернулась сельскохозяйственная ярмарка-7

Евгений Волков, пчеловод:  
Мы приехали из Полоцкого района, привезли различные сорта меда. Особой популярностью пользуется наш бренд, это вересковый мед, его минчане с охотой покупают. Ну и конечно, сейчас очень актуален мед с прополисом.  

«Минчане с охотой покупают». Возле «Чижовка-Арены» развернулась сельскохозяйственная ярмарка-10

Юрий Литвинов, фермер:  
Первый год приехали.  
– Откуда?  
– Слуцк. Покупают разное. Картошку, перец, капусту.  

«Минчане с охотой покупают». Возле «Чижовка-Арены» развернулась сельскохозяйственная ярмарка-13

Даниил Гринько, студент БГПУ:  
Нас пригласили на ярмарку, чтобы мы помогали пенсионерам донести их вещи, покупки. Также мы помогаем службе ДПС контролировать движение. Не можем остаться в стороне, когда людям нужна помощь, нужно помогать. К тому же мы студенты педагогического университета, и помогать людям – это уже наша работа.  

«Минчане с охотой покупают». Возле «Чижовка-Арены» развернулась сельскохозяйственная ярмарка-16

Подобные ярмарки работают в субботу и воскресенье во всех районах большого города и продлятся они вплоть до 4 декабря. Так что следите за афишей выходного дня.  

# Ярмарки в Минске # общество # Евгений Волков # Юрий Литвинов # Даниил Гринько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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