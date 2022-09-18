«Поздравляю всех белорусов!» Что говорили зрители, которые пришли на «Минск-Арену» 17 сентября?

Новости Беларуси. Белорусами мы можем быть только на белорусской земле, а сегодня при необходимости защитить свой суверенитет белорусы должны отбросить личное во имя общего. В День народного единства Александр Лукашенко сделал заявления, консолидирующие нацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как объединившись 17 сентября 1939 года и став наконец территориально едиными, белорусы проходили испытания войной, разрухой, так и продолжают по сей день держаться вместе и быть хозяевами на своей земле. Годы спустя значимость событий, подаривших белорусам белорусов, стала бесценной.

Вместе мы непобедимы, и для этого оно и создано, чтобы все держались друг за друга.

В это трудное для всего мира время нужно не забывать, что наша страна все равно остается единой, каждый должен поддерживать друг друга. Также, наверное, стоит воспитывать долю патриотизма в нашем подрастающем поколении. С ребенком ходили вместе на открытие памятников, на парад Дня Победы, ходили в шествии. Для ребенка это событие. И такие яркие события отражаются в памяти лучше всего.