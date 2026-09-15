Новости по тегу #Археология

Масштабную сенсацию детально изучают ученые Института истории Национальной академии наук. Исследователи ведут раскопки на месте самого древнего памятника археологии в стране – стоянке «Огово-1» в Ивановском районе.
Археологи стараются восстановить картину жизни наших предков.
Масштабный проект станет подарком к 960-летию столицы.
Особенно результативной оказалась экспедиция в Сенненский район – там в торфяниках нашли керамику и останки древних животных.
В архивах эти захоронения не числятся, и теперь ученым предстоит разгадать загадку истории.
Археологи раскрыли тайну, которая была скрыта веками!
Спасатели обнаружили хорошо сохранившиеся фрагменты челюсти, ребро и позвонок шерстистого мамонта, а также кость запястья бизона.
Реставрация Ружанского дворца началась в 2008 году. За это время сделано немало – обновлены центральные въездные ворота, восстановлены боковые флигели, в которых появился музей.
Археологические раскопки в этих местах ведутся с 50-х годов прошлого века и не прекращаются до сих пор. При прорезке вала были обнаружены следы мощных деревянных укреплений – городней.
Кем были наши предки? Во что верили? И как жили? Об этом и не только мы, как правило, узнаем из книг. Однако именно археология дает ответы на эти вопросы и подкрепляет фактами.
Благодаря исследованиям в районе деревни Огово ученые пересмотрели время первоначального заселения Беларуси.
У наследия Беларуси – значительный потенциал для развития историко-культурного туризма. А это сейчас один из основных видов путешествий в мире.
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