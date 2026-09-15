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Новости по тегу #Археология

Тайны ивановской земли: какие артефакты обнаружили белорусские ученые?
15 сентября 2026 17:19

Тайны ивановской земли: какие артефакты обнаружили белорусские ученые?

Международная археологическая экспедиция проходит в Речицком районе
18 августа 2026 17:45

Международная археологическая экспедиция проходит в Речицком районе

Белорусские ученые готовят археологическую карту Минска
17 августа 2026 06:55

Белорусские ученые готовят археологическую карту Минска

В Витебской области обнаружили археологические находки возрастом 5 тыс. лет
10 августа 2026 07:23

В Витебской области обнаружили археологические находки возрастом 5 тыс. лет

В Лиде во время строительных работ обнаружены крипты 19 века
22 июля 2026 17:23

В Лиде во время строительных работ обнаружены крипты 19 века

Башни старинного замка Сапег обнаружили археологи в Ружанах
20 июля 2026 19:04

Башни старинного замка Сапег обнаружили археологи в Ружанах

В Гомеле со дна реки подняли кости мамонта и бизона
10 июля 2026 08:03

В Гомеле со дна реки подняли кости мамонта и бизона

Уникальная находка – фрагменты фундамента здания эпохи Льва Сапеги нашли археологи в Ружанах
22 декабря 2025 18:18

Уникальная находка – фрагменты фундамента здания эпохи Льва Сапеги нашли археологи в Ружанах

Жемчужина археологического наследия – какие артефакты удалось найти в городище на Менке
19 сентября 2025 14:29

Жемчужина археологического наследия – какие артефакты удалось найти в городище на Менке

Портал в прошлое – тоннель XVI века в Заславле войдёт в экскурсионный маршрут по Беларуси
15 августа 2025 17:31

Портал в прошлое – тоннель XVI века в Заславле войдёт в экскурсионный маршрут по Беларуси

Археологическими работами охвачены 70 районов Беларуси
15 августа 2025 11:38

Археологическими работами охвачены 70 районов Беларуси

В Беларуси отмечают День археолога
15 августа 2025 06:23

В Беларуси отмечают День археолога